Сатурн и Титан в вечернем небе – уникальная возможность для наблюдений 9 января
- Сатурн и его самый большой спутник Титан будут видимы в вечернем небе 9 января. Их можно будет увидеть в обычный телескоп.
- Другие спутники Сатурна, такие как Рея, Тетис и Диона, также будут доступны для наблюдений с более мощными телескопами.
Вечернее небо подарит любителям астрономии прекрасную возможность наблюдать за Сатурном и его крупнейшим спутником Титаном. Эта массивная луна, больше Меркурия, приблизилась к своей материнской планете, а в телескопы можно будет рассмотреть и другие спутники кольцевого гиганта.
Что можно увидеть на вечернем небе вблизи Сатурна?
Титан – второй по размеру спутник в Солнечной системе после Ганимеда. Это также единственное тело в нашей планетной системе, кроме Земли, где на поверхности есть подтвержденная жидкость. Правда, в его случае это не вода, а углеводороды – этан и метан, которые образуют озера и моря. Эта гигантская луна превосходит по размерам планету Меркурий, а ее яркость составляет около 8,5 звездной величины, что делает ее доступной даже для небольших телескопов, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy.com.
- Сатурн находится на высоте примерно 35 градусов над горизонтом через два часа после захода солнца и сияет как самая яркая точка на юго-западной части неба.
- Если навести на него телескоп, Титан будет виден у северо-западного края планеты. В течение ближайших дней спутник начнет удаляться на запад, ежедневно увеличивая расстояние от Сатурна.
- Наблюдения лучше проводить до 20 часов, поскольку потом планета опускается слишком низко и может перекрываться зданиями на деревьями. В 22:40 она полностью заходит за горизонт.
Ближе к планете можно увидеть несколько меньших лун, доступных для более мощных любительских телескопов: Рею, Тетис и Диону – все 10-й звездной величины, что делает их тусклее (в астрономии чем больше число яркости, тем меньше яркость у объекта).
Тетис расположится у восточного края колец Сатурна, Диона – у западного, а Рея еще дальше на запад, примерно в 40 угловых секундах от Дионы. Все три спутника будут оставаться видимыми с большей части Северного полушария, пока Диона не исчезнет за юго-западным краем Сатурна.
Другие интересные события
- Тем временем Марс находится в соединении с Солнцем и останется невидимым на нашем небе до середины марта.
- 10 января ожидается Юпитер в оппозиции, пишет Star Walk. Астрономическая оппозиция означает, что планета находится прямо напротив Солнца на небе, если смотреть с Земли. С нашей точки зрения, это соответствует планете, которая находится примерно на 180 градусов от Солнца. Кроме планет, кометы, астероиды и некоторые другие объекты Солнечной системы также могут достичь оппозиции. Известным примером оппозиции является полнолуние. Во время этого события лунный диск находится в оппозиции к Солнцу, поэтому полностью освещен светом звезды.