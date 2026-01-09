Сатурн и Титан в вечернем небе – уникальная возможность для наблюдений 9 января

Вечернее небо подарит любителям астрономии прекрасную возможность наблюдать за Сатурном и его крупнейшим спутником Титаном. Эта массивная луна, больше Меркурия, приблизилась к своей материнской планете, а в телескопы можно будет рассмотреть и другие спутники кольцевого гиганта.

Что можно увидеть на вечернем небе вблизи Сатурна?

Титан – второй по размеру спутник в Солнечной системе после Ганимеда. Это также единственное тело в нашей планетной системе, кроме Земли, где на поверхности есть подтвержденная жидкость. Правда, в его случае это не вода, а углеводороды – этан и метан, которые образуют озера и моря. Эта гигантская луна превосходит по размерам планету Меркурий, а ее яркость составляет около 8,5 звездной величины, что делает ее доступной даже для небольших телескопов, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy.com.

Сатурн находится на высоте примерно 35 градусов над горизонтом через два часа после захода солнца и сияет как самая яркая точка на юго-западной части неба.

Если навести на него телескоп, Титан будет виден у северо-западного края планеты. В течение ближайших дней спутник начнет удаляться на запад, ежедневно увеличивая расстояние от Сатурна.

Наблюдения лучше проводить до 20 часов, поскольку потом планета опускается слишком низко и может перекрываться зданиями на деревьями. В 22:40 она полностью заходит за горизонт.

Ближе к планете можно увидеть несколько меньших лун, доступных для более мощных любительских телескопов: Рею, Тетис и Диону – все 10-й звездной величины, что делает их тусклее (в астрономии чем больше число яркости, тем меньше яркость у объекта).

Тетис расположится у восточного края колец Сатурна, Диона – у западного, а Рея еще дальше на запад, примерно в 40 угловых секундах от Дионы. Все три спутника будут оставаться видимыми с большей части Северного полушария, пока Диона не исчезнет за юго-западным краем Сатурна.

Другие интересные события