Женщина затонировала окна в своей Tesla, но теперь боится открывать двери

Водитель столкнулась с неожиданной проблемой после тонировки окон своего электромобиля. Из-за особенностей конструкции авто она решила, что больше не может открывать двери, по крайней мере временно. Эта история быстро распространилась в соцсетях и вызвала оживленную дискуссию среди владельцев Tesla.

Что произошло с дверью Tesla после тонировки?

История началась с видео в TikTok, которое опубликовала пользовательница Рэйчел Хьюз. В ролике она сидит в своей машине, а текст на экране объясняет ситуацию: девушка затонировала окна, поэтому теперь не может открывать двери со стороны водителя в течение четырех дней, пишет 24 Канал со ссылкой на InsideEVs.

Проблема заключается в конструкции дверей автомобилей Tesla, которые не имеют рамок. Поэтому каждый раз, когда кто-то открывает дверь, стекло автоматически немного опускается, а при закрытии – поднимается. Обычно после тонировки окон мастера советуют не опускать стекло в течение нескольких дней, пока пленка полностью не высохнет и не зафиксируется. Но если открыть дверь, окно опустится самостоятельно и испортит работу. Поэтому в течение 4 – 5 дней Рэйчел Хьюз просто не может выйти через "главные" двери, поскольку на пленке могут появиться пузырьки или отслоения. В конце своего видео она пересаживается на второе сиденье и выходит через другую дверь.

Однако в комментариях многие другие владельцы Tesla заверили ее, что она слишком сильно переживает. Люди писали, что также тонировали свои авто, и небольшое движение стекла при открывании дверей никогда не было проблемой.

Один из комментаторов отметил, что неоднократно забывал об этом правиле на разных авто и никогда не сталкивался с повреждением пленки, посоветовав девушке найти другой сервис тонировки.

Похожее мнение высказывали и пользователи на Reddit, где тема обсуждалась еще несколько лет назад. По словам одного из участников дискуссии, его мастер по тонировке больше волновался о полном опускании окна, а не о незначительном смещении.

Некоторые специалисты даже советуют после процедуры оставлять машину на солнце, чтобы пленка быстрее "запеклась" и крепче держалась. В то же время часть комментаторов просто не смогла понять проблему владелицы Tesla, называя это "проблемами первого мира" и шутя, что они "слишком бедны, чтобы это понять".