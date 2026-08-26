Apple готовит необычный сюрприз –: компания дала первый намек на сентябрьское мероприятие

Uber тестирует новый способ контроля за поездками несовершеннолетних пассажиров. Родители смогут удаленно следить за тем, что происходит в автомобиле, но доступ к видео будет иметь ряд ограничений.

Uber объявила о новой функции безопасности, которая позволит родителям в режиме реального времени отслеживать поездки своих детей-подростков. Для этого компания будет использовать камеру и микрофон смартфона водителя. Об этом пишет Mashable.

Как будет работать видеонаблюдение за подростками в Uber?

Функция является расширением системы teen accounts – специальных учетных записей Uber для пассажиров в возрасте от 13 до 17 лет. Такие аккаунты компания запустила еще в 2023 году, добавив к ним автоматические функции безопасности и возможность родительского контроля.

После запуска новой функции отец или мать смогут нажать кнопку проверки поездки и подключиться к прямой видеотрансляции с телефона водителя.

При этом Uber подчеркивает, что скрытого наблюдения не будет. Когда трансляция будет активирована, уведомление получат и подросток, и водитель. Видеопоток автоматически прекратится после завершения поездки.

Будет ли каждый водитель Uber доступен для видеонаблюдения?

Нет. Новая функция будет работать только при определенных условиях. В Uber пояснили, что водитель должен сначала активировать функцию Record My Ride, а также разрешить использование прямой видеотрансляции в своем аккаунте.

Водители могут самостоятельно отказаться от участия в видеотрансляциях в любой момент. Для этого достаточно отключить соответствующую функцию в своей учетной записи. Компания также не предъявляет особых требований к смартфону водителя, кроме наличия фронтальной камеры и микрофона.

Это означает, что Uber не превращает камеры водителей в постоянный инструмент наблюдения. Трансляция становится доступной только тогда, когда водитель дал согласие на ее использование.

Что происходит с записями после поездки?

Особое внимание Uber уделяет конфиденциальности видео. Компания заявляет, что трансляции остаются зашифрованными. После завершения поездки видео нельзя просмотреть ни родителям, ни подростку, ни водителю.

То есть функция создана именно для оперативной проверки ситуации во время поездки, а не для формирования архива видеозаписей. Доступ к прямой трансляции также ограничен связанными между собой аккаунтами. Только пользователи, входящие в соответствующий семейный аккаунт, могут просматривать видео во время активной поездки.

Uber также предусмотрела ситуации, когда трансляция может прерваться из-за нестабильного интернет-соединения или технической ошибки. В таком случае отец или мать получат соответствующее уведомление. Фактически система работает как дополнительный канал проверки безопасности, но не как постоянная видеозапись поездки.

Родители уже могут контролировать поездки подростков

Видеотрансляция – не первая функция Uber, созданная для родителей несовершеннолетних пассажиров.

Аккаунты Teen появились в 2023 году и с самого начала предусматривали дополнительные инструменты безопасности и мониторинга поездок для опекунов. Впоследствии Uber расширил семейные функции и на Uber Eats, позволив подросткам заказывать доставку еды через контролируемые аккаунты.

Подростки также могут включать запись аудио во время поездок. Новая видеофункция фактически расширяет эту систему, добавляя родителям возможность проверять ситуацию в автомобиле непосредственно во время поездки.

Для развития функций безопасности Uber сотрудничала с National PTA, Safe Kids Worldwide и сервисом Life360, который специализируется на отслеживании местонахождения членов семьи.

Почему Uber усиливает контроль за поездками?

Запуск функции происходит на фоне длительной критики Uber в связи с безопасностью пассажиров. Компанию обвиняли в том, что ее системы недостаточно эффективно предотвращают сексуальное насилие и другие опасные инциденты во время поездок. Одним из недавних случаев стало судебное дело, в котором Uber признали ответственной за изнасилование пассажирки после того, как автоматические механизмы безопасности сервиса не смогли выявить опасную поездку.

В июне Uber объявила об ужесточении проверок водителей. Компания также заявила о введении постоянных запретов для водителей, нарушающих соответствующие правила. На этом фоне видеотрансляция может стать еще одним уровнем контроля для родителей, которые хотят убедиться, что с их ребенком все в порядке.

В то же время у этой функции есть очевидное ограничение: она зависит от согласия водителя активировать трансляцию. Если водитель не включил соответствующую опцию, родители не получат доступа к камере его смартфона.

Где уже работает новая функция Uber?

В настоящее время прямые видеотрансляции для teen accounts тестируются в нескольких городах США. Среди них Атланта, Финикс, Орландо, Роли-Дарем, Портленд, Сан-Антонио, Кливленд и Эль-Пасо.

Uber планирует постепенно распространить эту функцию на другие регионы Соединенных Штатов в ближайшие недели.

Таким образом, компания пытается совместить два подхода к безопасности несовершеннолетних пассажиров. С одной стороны, родители получают больше возможностей контролировать поездку в режиме реального времени. С другой – Uber ограничивает доступ к видео, уведомляет всех участников об активации трансляции и не сохраняет видео для просмотра после завершения поездки.

Если тестирование пройдет успешно, видеонаблюдение может стать еще одним стандартным элементом системы безопасности Uber для подростков.