Uber снова испытывает доставку еды дронами, на этот раз в сотрудничестве с Flytrex. Компания инвестировала в стартап, чтобы ускорить развитие технологии, и планирует начать тестирование в пилотных регионах Uber Eats до конца года.

Uber объявила, что запускает совместные испытания с Flytrex, компанией, которая специализируется на автономной доставке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также В Лас–Вегасе начали ездить беспилотные такси Zoox от Amazon

Как Uber возвращается к доставке дронами?

Первые тесты начнутся в избранных городах США до конца 2025 года. Кроме этого, Uber вложила средства в Flytrex, чтобы ускорить коммерческий запуск технологии, хотя размер инвестиции компания не раскрывает, отмечая, что она не является существенной для финансовых показателей.

Несмотря на активное развитие идеи, доставка дронами в США сталкивается с ограничениями. Федеральное авиационное управление (FAA) строго контролирует воздушное пространство, и только несколько компаний получили разрешение на полеты за пределы прямой видимости оператора. Flytrex принадлежит к этому небольшому кругу. Для сравнения, Amazon, имея аналогичное разрешение, испытала проблемы: их дроны падали во время дождей.

Flytrex существует с 2013 года. Сначала она была поставщиком деталей для производителей дронов, но впоследствии переориентировалась на доставку. Среди ее партнеров – Walmart и DoorDash, главный конкурент Uber на рынке США.

Почему у Uber не получилось с первого раза доставлять еду дронами?

Для Uber это не первый эксперимент в сфере аэродоставки. У 2019 году компания тестировала доставку из McDonald's в Сан–Диего через свое подразделение Uber Elevate. Однако регуляторные задержки и финансовое давление во время пандемии заставили компанию продать это направление.

Теперь, когда Uber стала прибыльной, она снова делает ставку на инновационные решения. Кроме дронов, компания рассматривает другие технологии, в частности беспилотные такси, роботов–курьеров и даже вертолеты. При этом стратегия базируется не на собственной разработке оборудования, а на партнерствах и точечных инвестициях.

Кто еще в США практикует доставку дронами?

Компания DoorDash уже предлагает доставку дронами, а также сотрудничает с Wing от Alphabet в нескольких штатах США и в Австралии.

Например в Сан–Франциско она арендовала специальный склад для испытаний автономной технологии, включая летающие дроны. Объект будет служить исследовательским центром для развития робототехники и автоматизации.

Большинство испытаний будет происходить внутри помещения. Внешние полеты будут проводиться в огороженной зоне в течение обычных рабочих часов, поскольку территория имеет большую открытую площадку с наземной парковкой. Согласно письму, полеты на открытом воздухе не будут превышать 30 минут, их высота составит до 150 футов (около 46 метров), и одновременно будет работать не более двух дронов.