Uber знову випробовує доставку їжі дронами, цього разу у співпраці з Flytrex. Компанія інвестувала у стартап, щоб прискорити розвиток технології, і планує розпочати тестування в пілотних регіонах Uber Eats до кінця року.

Uber оголосила, що запускає спільні випробування з Flytrex, компанією, яка спеціалізується на автономній доставці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як Uber повертається до доставки дронами?

Перші тести розпочнуться в обраних містах США до кінця 2025 року. Окрім цього, Uber вклала кошти у Flytrex, аби прискорити комерційний запуск технології, хоча розмір інвестиції компанія не розкриває, зазначаючи, що вона не є суттєвою для фінансових показників.

Попри активний розвиток ідеї, доставка дронами у США стикається з обмеженнями. Федеральне авіаційне управління (FAA) суворо контролює повітряний простір, і лише кілька компаній отримали дозвіл на польоти за межі прямої видимості оператора. Flytrex належить до цього невеликого кола. Для порівняння, Amazon, маючи аналогічний дозвіл, зазнала проблем: їхні дрони падали під час дощів.

Flytrex існує з 2013 року. Спочатку вона була постачальником деталей для виробників дронів, але згодом переорієнтувалася на доставку. Серед її партнерів – Walmart та DoorDash, головний конкурент Uber на ринку США.

Чому в Uber не вийшло з першого разу доставляти їжу дронами?

Для Uber це не перший експеримент у сфері аеродоставки. У 2019 році компанія тестувала доставку з McDonald’s у Сан-Дієго через свій підрозділ Uber Elevate. Проте регуляторні затримки та фінансовий тиск під час пандемії змусили компанію продати цей напрямок.

Тепер, коли Uber стала прибутковою, вона знову робить ставку на інноваційні рішення. Окрім дронів, компанія розглядає інші технології, зокрема безпілотні таксі, роботів-кур’єрів та навіть вертольоти. При цьому стратегія базується не на власній розробці обладнання, а на партнерствах і точкових інвестиціях.

Хто ще в США практикує доставку дронами?

Компанія DoorDash уже пропонує доставку дронами, а також співпрацює з Wing від Alphabet у кількох штатах США та в Австралії.

Наприклад у Сан-Франциско вона орендувала спеціальний склад для випробувань автономної технології, включаючи літаючі дрони. Об'єкт слугуватиме дослідницьким центром для розвитку робототехніки та автоматизації.

Більшість випробувань відбуватиметься всередині приміщення. Зовнішні польоти будуть проводитися в обгородженій зоні протягом звичайних робочих годин, оскільки територія має великий відкритий майданчик із наземним паркуванням. Згідно з листом, польоти на відкритому повітрі не перевищуватимуть 30 хвилин, їхня висота становитиме до 150 футів (близько 46 метрів), і одночасно працюватиме не більше двох дронів.