Звезда Бетельгейзе все это время скрывала от нас огромную тайну

Сразу два независимых исследования пришли к одному и тому же выводу, раскрывая величайшую тайну Бетельгейзе, которая захватывает внимание ученых по всему миру уже много лет. Красный сверхгигант, самая яркая звезда в созвездии Ориона, может иметь крошечного и невидимого для нас компаньона. Вот доказательства.

Она не одна

Исследования показали, что вторая звезда имеет примерно такую же массу, что и наше Солнце. Она делает полный оборот вокруг Бетельгейзе примерно за 2110 земных дней, говорится в статье опубликованной в виде препринта на arXiv. Работа должна еще пройти рецензирование независимыми учеными, прежде чем будет полноценно обнародована в научном журнале.

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Это было очень неожиданно,

– говорит астрофизик Морган Маклеод из Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики в Кембридже, добавляя, что "она будто спрятана прямо здесь, у всех на виду".

Ученые исследовали этот вопрос в контексте недавних колебаний яркости Бетельгейзе. Ученые выдвигали разные теории по этому поводу: кто-то предполагал, что ее временно перекрывало облако пыли, кто-то был убежден в близкой смерти звезды. Однако Маклеод и его коллеги связали этот феномен со звездой-компаньоном, которая меняет свою орбиту, исследовав глобальные исторические измерения, начиная с 1896 года.

Отдельно он них другие ученые, в частности Джаред Голдберг из Института Флетайрона в Нью-Йорке, использовали последние 20 с лишним лет измерений движения Бетельгейзе на небе, которые имеют самую высокую точность. Эта команда также нашла доказательства того, что звезда-спутник влияет на большую звезду. Свою статью они также была представлена на arXiv.org.

Предыдущие наблюдатели замечали, что свет Бетельгейзе меняется примерно с шестилетним циклом. Поэтому еще в 1908 году английский астроном Генри Козьер Пламмер предположил, что этот цикл может быть обусловлен гравитацией звезды-компаньона, которая дергает Бетельгейзе туда-сюда. В следующем веке астрономы поняли, что с Бетельгейзе происходит гораздо больше. Ее внешняя атмосфера кипит, как котел с водой. Она пульсирует, входя и выходя из 400-дневного цикла, с соответствующими подциклами каждые 200 дней. И время от времени она посылает большие всплески вещества в космос. Со всеми этими усложнениями идея о звезде-компаньоне вышла из моды, а ученые начали искать другие объяснения. Однако, судя по всему, зря.

Возрождение интереса к Бетельгейзе после ее большого затмения в 2019 году, которое спровоцировало слухи о том, что она вот-вот превратится в сверхновую, побудило астрономов снова пересмотреть все предположения.

Команда Маклеода решила, что если шестилетний цикл вызван звездой-спутником, то он должен стабильно повторяться на протяжении веков. Используя 128 лет наблюдений, команда показала, что цикл яркости является реальным, стабильным и надежным.

Сочетание этого результата с другими измерениями показало, что звезда-компаньон примерно такая же по массе, как и Солнце (в 0,6 раза больше), и вращается по орбите каждые 2110 дней на расстоянии, превышающем два радиуса самой Бетельгейзе.

Данные Голдберга указывают на звезду, которая вращается по орбите каждые 2170 дней и имеет массу примерно в 1,2 раза больше массы Солнца.

Ученые говорят, что проверить это будет очень сложно, если вообще возможно. Кроме того, если все действительно так, как говорят ученые, сосед Бетельгейзе в конце концов обречен. Орбита звезды постепенно сжимается, поскольку Бетельгейзе крадет ее угловой импульс. Примерно через 10 000 лет красный сверхгигант поглотит ее полностью.