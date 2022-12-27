В желудке древнего динозавра нашли окаменевшую лапу млекопитающего

Последний кусок пищи крылатого динозавра микрораптора сохранился в его желудке, окаменев 100 миллионов лет назад. Это первый случай такой находки.

Палеонтологи исследовали один из видов небольших четырехкрылых динозавров, микрорапторов. Тогда они и нашли в желудке хищника окаменевшую лапу. Это первое конкретное доказательство того, что динозавры питались млекопитающими, говорят исследователи.

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Что известно

Микрораптор жил в начале Мелового периода и, как считается, бегал по деревьям в поисках лакомства на ветках и земле. Эти конкретные образцы костей были найдены на территории современного Китая еще в 2000 году и были первыми из подобных. Все время они лежали прямо перед глазами ученых, скрывая свой секрет. Однако недавно за них взялись снова. Повторное изучение быстро обнаружило стопу млекопитающего. Некоторые более поздние образцы желудков Microraptor zhaoinus содержали древних птиц, рыб и ящериц, поэтому эта находка является лишь последним известным источником белка для этого древнего охотника.

Это действительно демонстрирует универсальную диету этого маленького пернатого динозавра. Добавление млекопитающих в меню показывает, насколько неспециализированным был этот динозавр,

– говорит Ханс Ларссон, палеонтолог из Университета Макгилла и ведущий автор исследования.

Исследователи не смогли идентифицировать конкретный вид животного, которое съел динозавр. Однако находка все равно дала много полезной информации, расширив данные о рационе этих маленьких тероподов. Обычно у ископаемых животных крайне редко сохраняется желудок, не говоря уже о его содержании. Однако микрораптор оказывается очень интересным исключением из этого правила, с многочисленными красиво окаменевшими образцами, сохраняющими разные его последние блюда.

Стопа млекопитающего, очевидно, не указывает на далеких предков человека. Команда заявила, что она имеет сходство с морфологией древних видов ранних млекопитающих, которые выглядели примерно как опосумы или грызуны. Стопа принадлежала животному размером примерно с мышь, которая явно не обладала хорошими способностями к альпинизму. Это означает, что микрораптор мог время от времени спускаться с деревьев, чтобы охотиться и есть.

Нога кажется полностью невредимой, и, следовательно, была проглочена целиком. Сколько именно млекопитающего было проглочено, неизвестно. Однако вокруг ноги в грудной клетке было несколько других неидентифицированных костей, поэтому я подозреваю, что была съедена большая часть этого млекопитающего,

– добавил Ханс Ларссон.

Исследователи не смогли определить, было ли животное убито в результате охоты, или пернатый динозавр просто нашел его уже мертвым.