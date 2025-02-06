Странная челюсть древнего человека, как оказалось, принадлежит неизвестному до сих пор виду

Челюсть возрастом 1,4 миллиона лет, которую считали "немного странной для Homo sapiens", на самом деле принадлежит нашему вымершему родственнику, с которым ученые еще не встречались. Его смогли отнести к знакомому нам роду Paranthropus, который имел массивные челюсти и огромные коренные зубы, но некоторые различия в строении свидетельствуют, что более узкая видовая принадлежность нам неизвестна.

Что узнали палеонтологи

Ископаемая челюсть возрастом 1,4 миллиона лет происходит из Южной Африки. Хотя она указывает на род Paranthropus, который получил прозвище "человек-щелкунчик", поскольку крепкие зубы позволяли его представителям пережевывать твердую пищу, в частности орехи, все же ученые говорят, что в этом образце челюстные кости меньше, чем в других случаях. Поэтому прозвище "человек-щелкунчик", возможно, не такое уж и точное, по крайней мере не подходит для всех видов в родословной Paranthropus, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Human Evolution.

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В то время, когда Paranthropus ходил по планете, в мире уже существовало несколько гомининов, то есть видов, стоящих на эволюционной ветви ближе к человеку, чем к шимпанзе. Наш род Homo возник по меньшей мере 2,8 миллиона лет назад, а вид Homo sapiens появился по меньшей мере 300 000 лет назад. Таким образом, ранние виды Homo пересекались с Paranthropus.

До сих пор ученым было известно только три вида Paranthropus, которые жили примерно от 1 до 2,7 миллиона лет назад:

P. aethiopicus.

P. boisei.

P. robustus.

В новом исследовании ученые изучили челюсть возрастом 1,4 миллиона лет, которую назвали SK 15. Кость была найдена в 1949 году в пещере на южноафриканском участке, известной как Сварткранс, вместе с другими окаменелостями Paranthropus и несколькими ранними образцами Homo sapiens.

Сначала ученые считали, что SK 15 принадлежит к ранее неизвестному виду, который они назвали Telanthropus capensis. Однако, начиная с 1960-х годов, исследователи изменили свое мнение и утверждали, что останки на самом деле принадлежат одному из ранних видов рода Homo, а именно Homo ergaster.

Палеоантрополог из университета Бордо во Франции Клеман Занолли и его коллеги провели рентгеновское сканирование SK 15 и других окаменелостей, чтобы создать виртуальные 3D-модели образцов и лучше понять их внутреннюю и внешнюю структуру. Неожиданно они обнаружили, что SK 15, скорее всего, был не Homo ergaster и не Telanthropus capensis, а ранее неизвестным видом Paranthropus.

Это первый случай с 1970-х годов, когда был обнаружен новый вид Paranthropus,

– сказал Занолли.

По словам ученых, хотя внешнее строение SK 15 напоминает H. ergaster, оно выглядит "немного странным для Homo". Например, SK 15 чрезвычайно толстая по сравнению с любой другой челюстью Homo. Кроме того, коренные зубы SK 15 достаточно длинные и прямоугольные, тогда как коренные зубы Homo более округлые, говорит Занолли.

Исследователи также изучили внутреннюю структуру зубов SK 15, в частности, часть дентина, твердой, плотной, костной ткани, образующей основную часть зуба, под эмалью в коронке зуба. Они обнаружили, что она не соответствует ни одному известному образцу Homo.

Зато, судя по форме челюсти, размеров и форм коронок и корней зубов, SK 15 по всем признакам принадлежал к Paranthropus. Однако и здесь он выглядел иначе, чем любой известный образец этого года – например, челюсть и зубы значительно меньше.



Цифровая 3D-модель челюсти SK 15 показана слева. Реконструкция той же челюсти справа показывает кость без лишних наслоений и трещин, появившихся в процессе окаменения / Фото Clement Zanolli



Коренные зубы Paranthropus capensis показаны сверху. Меньшие и более короткие зубы снизу, имеющие другие корни, принадлежат Paranthropus robustus / Фото Clement Zanolli

Поэтому, эти находки свидетельствовали, что SK 15 не принадлежит ни к одному из известных видов. Поэтому исследователи выделили его в новый вид, назвав его Paranthropus capensis. Исследователи предполагают, что он сосуществовал с P. robustus на юге Африки около 1,4 миллиона лет назад.

Они, вероятно, занимали разные экологические ниши,

– говорит Занолли.

P. robustus имел узкоспециализированную диету, "о чем свидетельствует массивная челюсть и зубы. P. capensis, который имеет меньшие зубы и менее прочную нижнюю челюсть, мог иметь более разнообразную диету и потенциально использовать различные пищевые ресурсы.

Сейчас других деталей сообщить не могут, поскольку этих остатков недостаточно. Ученые надеюсь найти в будущем больше доказательств.