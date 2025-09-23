Руководитель одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта поделился неутешительными прогнозами относительно будущего рынка труда и цивилизации в целом. По его мнению, развитие технологий может привести не только к массовой безработице, но и к глобальной катастрофе. Единственная проблема в том, что его предыдущее предсказание было абсолютно провальным.

Насколько серьезна угроза от искусственного интеллекта?

Недавно в интервью соучредитель и генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что вероятность катастрофического сценария из-за развития ИИ составляет 25%. Anthropic, известна своим чат-ботом Claude, сейчас среди ключевых игроков на рынке, имея один из лучших ИИ на планете. Амодей использует термин PDOOM, что означает "probability of doom" или "вероятность обреченности", который является внутренним показателем в индустрии для оценки рисков, пишет 24 Канал со ссылкой на Windows Central.

Кроме апокалиптических прогнозов, Амодей предупреждает и о более приземленных, но не менее разрушительных последствиях для экономики. По его оценкам, в течение ближайших одного-пяти лет до половины рабочих мест для так называемых "белых воротничков" могут исчезнуть. Это, в свою очередь, поднимет уровень безработицы до 10-20%. Исследования уже фиксируют 13% падение количества вакансий для начинающих в этой сфере. Даже инженеры самой Anthropic признаются, что их работа кардинально изменилась: вместо непосредственного выполнения задач они теперь управляют целым парком инструментов на базе ИИ, которые и выполняют основную работу.

Амодей считает, что такой переход будет сложным для многих работников, поэтому не все смогут к нему плавно адаптироваться. Одним из возможных решений он видит вмешательство правительств, которые могли бы обеспечить социальную поддержку людям в переходный период. В частности, он предложил рассмотреть идею налогообложения самих ИИ-компаний, поскольку они будут генерировать беспрецедентные объемы богатства.

Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что современные нейросети становятся все более автономными. По словам Амодея, большая часть кода, используемого для поддержки и разработки следующих версий Claude, уже написана самим Claude без участия человека. Это происходит не только в Anthropic, но и в других передовых компаниях.

Что не так с прогнозами Дарио Амодея?

В марте 2025 года Дарио Амодей спрогнозировал, что через 3-6 месяцев искусственный интеллект будет выполнять до 90% работы по написанию кода. Таким образом уже сегодня, то есть в сентябре, большинство работы программистов должно было бы перейти к ИИ. Но так ли это на самом деле? Статистика показывает, что нет.

Согласно данным EliteBrains, сегодня ИИ генерирует лишь 41% всего кода. В крупных компаниях показатель показатели немного отличаются от общей картины. Например, CEO Microsoft Сатья Наделла заявил, что до 30% кода компании пишет искусственный интеллект. А в Google, по словам CEO Сундара Пичаи, ИИ отвечает за более четверти всего нового кода.

Стоит также отметить, что еще одна статистика от июля 2025 года показывает, что 84% разработчиков используют или планируют использовать инструменты ИИ в своем процессе разработки. Однако это включает не только написание кода, а вообще любых сервисов. Еженедельно инструменты ИИ используют 82% разработчиков. 35% разработчиков используют 6-10 различных инструментов для выполнения своей работы.