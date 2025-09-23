Керівник однієї з провідних компаній у галузі штучного інтелекту поділився невтішними прогнозами щодо майбутнього ринку праці та цивілізації загалом. На його думку, розвиток технологій може призвести не лише до масового безробіття, але й до глобальної катастрофи. Єдина проблема в тому, що його попереднє передбачення було абсолютно провальним.

Наскільки серйозною є загроза від штучного інтелекту?

Нещодавно в інтерв'ю співзасновник і генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей заявив, що ймовірність катастрофічного сценарію через розвиток ШІ становить 25%. Anthropic, відома своїм чат-ботом Claude, наразі серед ключових гравців на ринку, маючи один із найкращих ШІ на планеті. Амодей використовує термін PDOOM, що означає "probability of doom" або "ймовірність приреченості", який є внутрішнім показником в індустрії для оцінки ризиків, пише 24 Канал з посиланням на Windows Central.

Окрім апокаліптичних прогнозів, Амодей попереджає і про більш приземлені, але не менш руйнівні наслідки для економіки. За його оцінками, протягом найближчих одного-п'яти років до половини робочих місць для так званих "білих комірців" можуть зникнути. Це, своєю чергою, підійме рівень безробіття до 10-20%. Дослідження вже фіксують 13% падіння кількості вакансій для початківців у цій сфері. Навіть інженери самої Anthropic зізнаються, що їхня робота кардинально змінилася: замість безпосереднього виконання завдань вони тепер керують цілим парком інструментів на базі ШІ, які й виконують основну роботу.

Амодей вважає, що такий перехід буде складним для багатьох працівників, тож не всі зможуть до нього плавно адаптуватися. Одним із можливих рішень він бачить втручання урядів, які могли б забезпечити соціальну підтримку людям у перехідний період. Зокрема, він запропонував розглянути ідею оподаткування самих ШІ-компаній, оскільки вони генеруватимуть безпрецедентні обсяги багатства.

Додаткове занепокоєння викликає той факт, що сучасні нейромережі стають все більш автономними. За словами Амодея, велика частина коду, що використовується для підтримки та розробки наступних версій Claude, вже написана самим Claude без участі людини. Це відбувається не лише в Anthropic, а й в інших передових компаніях.

Що не так із прогнозами Даріо Амодея?

У березні 2025 року Даріо Амодей спрогнозував, що через 3-6 місяців штучний інтелект виконуватиме до 90% роботи з написання коду. Таким чином уже сьогодні, тобто у вересні, більшість роботи програмістів повинно було б перейти до ШІ. Але чи так це насправді? Статистика показує, що ні.

Згідно з даними EliteBrains, сьогодні ШІ генерує лише 41% всього коду. У великих компаніях показник показники трохи відрізняються від загальної картини. Наприклад, CEO Microsoft Сатья Наделла заявив, що до 30% коду компанії пише штучний інтелект. А в Google, за словами CEO Сундара Пічаї, ШІ відповідає за понад чверть усього нового коду.

Варто також зазначити, що ще одна статистика від липня 2025 року показує, що 84% розробників використовують або планують використовувати інструменти ШІ у своєму процесі розробки. Однак це включає не лише написання коду, а загалом будь-яких сервісів. Щотижня інструменти ШІ використовують 82% розробників. 35% розробників використовують 6-10 різних інструментів для виконання своєї роботи.