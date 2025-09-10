Европол добавил 28-летнего гражданина Украины в список самых разыскиваемых преступников Европы. Его считают ключевой фигурой в организации, ответственной за масштабные кибератаки с использованием программ-вымогателей по всему миру. За информацию, которая поможет арестовать хакера, правительство США предлагает значительное денежное вознаграждение.

В чем обвиняют украинца?

Владимира Тимощука, 28-летнего украинца, разыскивают правоохранительные органы нескольких стран за его участие в серьезных киберпреступлениях. Его внесли в список самых разыскиваемых преступников ЕС, который ведет сеть ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams). Тимощук известен в сети под псевдонимами "deadforz", "Boba", "msfv" и "farnetwork", пишет 24 Канал.

Следствие считает его одним из лидеров преступной группировки, которая разрабатывала и распространяла программы-вымогатели, в частности LockerGoga, MegaCortex и Nefilim. Эти вирусы использовались для атак на компьютерные сети сотен компаний по всему миру в период с 2018 по 2021 год.

По данным Министерства юстиции США, группировка осуществила вымогательство у более 250 американских компаний и сотен других организаций, нанеся ущерб на десятки миллионов долларов.

Общие же убытки от деятельности группы по всему миру, по оценкам Европола, превышают 18 миллиардов долларов.

Одним из самых громких случаев стала атака 2019 года на крупную норвежскую алюминиевую компанию, что привело к серьезным сбоям в ее работе. Хакеры тогда специализировались на атаках на крупные компании с годовым доходом более 100 миллионов долларов.

Министерство юстиции США выдвинуло против Тимощука официальные обвинения, включающие сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, умышленное повреждение защищенных компьютерных систем, несанкционированный доступ к ним, а также вымогательство.

В то же время Государственный департамент США объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за любую информацию, что может привести к аресту или осуждению Тимощука. Дополнительно предлагается до 1 миллиона долларов за данные о других ключевых лидерах группировки.

Хотя сам Тимощук остается на свободе, международное расследование уже привело к арестам нескольких других членов преступной сети в Украине. Правоохранителям удалось составить карту структуры группировки, идентифицировав участников на всех уровнях: от разработчиков вредоносного ПО до специалистов по отмыванию денег.

По данным ФБР, Тимощук может скрываться в Польше, Румынии, Молдове, Турции, России или Беларуси.