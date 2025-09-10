Європол додав 28-річного громадянина України до списку найбільш розшукуваних злочинців Європи. Його вважають ключовою фігурою в організації, відповідальній за масштабні кібератаки з використанням програм-вимагачів по всьому світу. За інформацію, що допоможе заарештувати хакера, уряд США пропонує значну грошову винагороду.

У чому звинувачують українця?

Володимира Тимощука, 28-річного українця, розшукують правоохоронні органи кількох країн за його участь у серйозних кіберзлочинах. Його внесли до списку найбільш розшукуваних злочинців ЄС, який веде мережа ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams). Тимощук відомий у мережі під псевдонімами "deadforz", "Boba", "msfv" та "farnetwork", пише 24 Канал.

Дивіться також Цей вірус робить знімки з вашої вебкамери, поки ви дивитесь відео для дорослих

Слідство вважає його одним із лідерів злочинного угруповання, яке розробляло та поширювало програми-вимагачі, зокрема LockerGoga, MegaCortex та Nefilim. Ці віруси використовувалися для атак на комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу в період з 2018 по 2021 рік.

За даними Міністерства юстиції США, угруповання здійснило вимагання у понад 250 американських компаній та сотень інших організацій, завдавши збитків на десятки мільйонів доларів.

Загальні ж збитки від діяльності групи по всьому світу, за оцінками Європолу, перевищують 18 мільярдів доларів.

Одним із найгучніших випадків стала атака 2019 року на велику норвезьку алюмінієву компанію, що призвело до серйозних збоїв у її роботі. Хакери тоді спеціалізувалися на атаках на великі компанії з річним доходом понад 100 мільйонів доларів.

Міністерство юстиції США висунуло проти Тимощука офіційні звинувачення, що включають змову з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисне пошкодження захищених комп'ютерних систем, несанкціонований доступ до них, а також вимагання.

Водночас Державний департамент США оголосив про винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, що може призвести до арешту чи засудження Тимощука. Додатково пропонується до 1 мільйона доларів за дані про інших ключових лідерів угруповання.

Хоча сам Тимощук залишається на волі, міжнародне розслідування вже призвело до арештів кількох інших членів злочинної мережі в Україні. Правоохоронцям вдалося скласти карту структури угруповання, ідентифікувавши учасників на всіх рівнях: від розробників шкідливого ПЗ до спеціалістів із відмивання грошей.

За даними ФБР, Тимощук може переховуватися в Польщі, Румунії, Молдові, Туреччині, Росії або Білорусі.