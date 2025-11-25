Производитель электромобилей запускает в продажу умный шлем, щедро набитый технологиями

Рынок аксессуаров для персонального электротранспорта пополнился новинкой под дочерним брендом компании Rivian. Она анонсировала выход защитного шлема, который обещает не только повышенный уровень комфорта, но и принципиально новый инженерный подход к поглощению ударов при падениях. Разработчики заявляют о технологическом прорыве, способном потеснить нынешние стандарты индустрии безопасности.

В чем заключается уникальность технологии?

Компания ALSO, которая является ответвлением автомобильного гиганта Rivian и специализируется на микромобильности, официально объявила стоимость своего долгожданного продукта – шлема Alpha Wave. Новинка оценена в 250 долларов США, что, на первый взгляд, может показаться немалой суммой для велосипедного аксессуара. Впрочем, производитель позиционирует свой продукт как решение премиум-класса, которое фактически предлагает функционал значительно более дорогих конкурентов. На рынке существуют модели с похожим набором смарт-функций, ценники которых достигают 500 долларов, поэтому предложение от ALSO выглядит попыткой агрессивно захватить долю рынка, пишет 24 Канал со ссылкой на Electrek.

Ключевой особенностью Alpha Wave стала фундаментально новая система безопасности под названием Release Layer System (RLS). Инженеры отказались от традиционных решений в пользу конструкции из четырех внутренних панелей. Механизм их работы заключается в высвобождении во время удара, что позволяет эффективно рассеивать вращательную энергию.

Именно ротационные нагрузки часто становятся причиной серьезных сотрясений мозга у велосипедистов. Система RLS рассматривается как следующее поколение защиты, что призвано заменить популярную ныне технологию MIPS, и в случае массового внедрения может изменить общепринятые стандарты безопасности.

ALSO Alpha Wave / Фото ALSO

Внутри много электроники

Кроме защитных свойств, шлем насыщен современной электроникой, которая превращает его в полноценный гаджет.

В конструкцию интегрированы четыре динамика с защитой от ветра и два микрофона с системой шумоподавления. Это позволяет владельцу слушать музыку, отвечать на телефонные звонки или четко слышать подсказки навигатора, не отвлекаясь от управления.

Питание обеспечивается через современный порт USB-C.

Корпус имеет уровень влагозащиты IPX6, что позволяет не бояться дождя.

Шлем также имеет сзади два больших световых модуля, что могут выполнять роль сигнальных фар.

Впереди установлены два мощных фонарика.



ALSO Alpha Wave / Фото ALSO

Особое внимание привлекает интеграция шлема с фирменным электрическим велосипедом TM-B от того же производителя. При сопряжении устройств активируется синхронизация светотехники: шлем дублирует задние габаритные огни байка и обеспечивает переднее освещение мощностью 200 люменов.



ALSO Alpha Wave / Фото ALSO

Последнее решение вызвало определенную дискуссию среди экспертов. Существует опасение, что парные огни на шлеме могут создать оптическую иллюзию для других участников движения: в темноте два близко расположенных источника света могут напоминать фары автомобиля, находящегося очень далеко, тогда как на самом деле это велосипедист, который находится совсем рядом.

Сейчас на сайте производителя ALSO открыта возможность подписки на оповещения о предварительном заказе. Ожидается, что первые поставки клиентам начнутся весной 2026 года, что дает время сообществу оценить потенциал новой технологии RLS.