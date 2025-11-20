Этот запуск происходит на фоне финансовых трудностей Porsche и обострения конкуренции на рынке премиальных электромобилей, сообщает 24 Канал. Компания возлагает большие надежды на эту модель, пытаясь преодолеть системный кризис, вызванный новыми пошлинами в США и ценовой войной с китайскими конкурентами, рассказывает The Verge.

Только в третьем квартале операционные убытки производителя достигли 1,1 миллиарда долларов. Продажи в сегменте тяжелого люкса становятся рискованными, поэтому новый Cayenne Electric должен изменить ситуацию к лучшему.

Чем поражает новый электромобиль и каковы его характеристики?

Технические показатели новинки действительно рекордные. Силовая установка выдает до 850 кВт, что эквивалентно 1139 лошадиным силам. Это позволяет массивному кроссоверу разгоняться от 0 до 97 км/ч всего за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 260 км/ч.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре и батарее емкостью 113 кВт-ч, автомобиль поддерживает быструю зарядку мощностью до 400 кВт. Это позволяет пополнить запас энергии с 10% до 80% всего за 18 минут.

Cayenne Electric стал первым электрическим Porsche с поддержкой беспроводной индуктивной зарядки мощностью до 11 кВт. Для проводного подключения предусмотрено два порта: стандарт Tesla Supercharger/NACS на заднем крыле со стороны водителя и CCS/AC со стороны пассажира.

Значительное внимание инженеры уделили ходовой части. Это первый внедорожник бренда с гидравлической подвеской Active Ride, которую ранее получили модели Taycan и Panamera. Адаптивная пневматическая подвеска есть уже в базовой комплектации. Заявлено, что электромобиль способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонн.

Фото Porsche Cayenne

Интерьер претерпел существенные изменения. Главным элементом салона стал изогнутый вертикальный экран Flow Display – самый большой дисплей, который когда-либо устанавливали в Porsche. Он работает на базе совершенно новой операционной системы.

Дополнительно установлено 14,25-дюймовую панель приборов OLED и опциональный экран для пассажира диагональю 14,9 дюйма. Проекционный дисплей создает изображение, имитирующее экран размером 87 дюймов на расстоянии 10 метров перед авто.

Учитывая отзывы клиентов, которые не всегда довольны сенсорным управлением, инженеры оставили аналоговые кнопки для часто используемых функций, таких как климат-контроль и громкость, рассказывает CNBC. Для удобства пользования цифровыми и физическими элементами разработали специальную подставку для рук под названием Ferry pad.

Взаимодействие с водителем улучшено благодаря новому голосовому помощнику на базе искусственного интеллекта. Он понимает сложные команды, уточняющие вопросы и может управлять обогревом сидений, освещением салона и навигацией.

Сколько будет стоить Porsche Cayenne Electric?

На старте продаж будут доступны две версии: базовая Cayenne Electric стоимостью от 111 350 долларов и более мощная Cayenne Turbo Electric по цене 165 350 долларов. Первые клиенты получат свои машины летом 2026 года.