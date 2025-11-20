Цей запуск відбувається на тлі фінансових труднощів Porsche та загострення конкуренції на ринку преміальних електромобілів, повідомляє 24 Канал. Компанія покладає великі надії на цю модель, намагаючись подолати системну кризу, спричинену новими митами у США та ціновою війною з китайськими конкурентами, розповідає The Verge.

Тільки у третьому кварталі операційні збитки виробника сягнули 1,1 мільярда доларів. Продажі у сегменті важкого люксу стають ризикованими, тому новий Cayenne Electric має змінити ситуацію на краще.

Чим вражає новий електромобіль та які його характеристики?

Технічні показники новинки справді рекордні. Силова установка видає до 850 кВт, що еквівалентно 1139 кінським силам. Це дозволяє масивному кросоверу розганятися від 0 до 97 км/год всього за 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена позначкою 260 км/год.

Завдяки 800-вольтовій архітектурі та батареї ємністю 113 кВт·год, автомобіль підтримує швидку зарядку потужністю до 400 кВт. Це дозволяє поповнити запас енергії з 10% до 80% лише за 18 хвилин.

Cayenne Electric став першим електричним Porsche з підтримкою бездротової індуктивної зарядки потужністю до 11 кВт. Для дротового підключення передбачено два порти: стандарт Tesla Supercharger/NACS на задньому крилі з боку водія та CCS/AC з боку пасажира.

Значну увагу інженери приділили ходовій частині. Це перший позашляховик бренду з гідравлічною підвіскою Active Ride, яку раніше отримали моделі Taycan і Panamera. Адаптивна пневматична підвіска є вже у базовій комплектації. Заявлено, що електромобіль здатен буксирувати причіп масою до 3,5 тонн.

Фото Porsche Cayenne

Інтер'єр зазнав суттєвих змін. Головним елементом салону став вигнутий вертикальний екран Flow Display – найбільший дисплей, який коли-небудь встановлювали у Porsche. Він працює на базі абсолютно нової операційної системи.

Додатково встановлено 14,25-дюймову панель приладів OLED та опціональний екран для пасажира діагоналлю 14,9 дюйма. Проекційний дисплей створює зображення, що імітує екран розміром 87 дюймів на відстані 10 метрів перед авто.

Враховуючи відгуки клієнтів, які не завжди задоволені сенсорним керуванням, інженери залишили аналогові кнопки для часто використовуваних функцій, таких як клімат-контроль та гучність, розповідає CNBC. Для зручності користування цифровими та фізичними елементами розробили спеціальну підставку для рук під назвою Ferry pad.

Взаємодія з водієм покращена завдяки новому голосовому помічнику на базі штучного інтелекту. Він розуміє складні команди, уточнюючі питання та може керувати обігрівом сидінь, освітленням салону та навігацією.

Скільки коштуватиме Porsche Cayenne Electric?

На старті продажів будуть доступні дві версії: базова Cayenne Electric вартістю від 111 350 доларів та потужніша Cayenne Turbo Electric за ціною 165 350 доларів. Перші клієнти отримають свої машини влітку 2026 року.