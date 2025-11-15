Возрождение бренда стало возможным благодаря тому, что TVR стала дочерней компанией Charge Holdings, которая инвестирует в автомобильные бренды. В портфеле холдинга также есть Charge Cars, создающая электрическую версию Ford Mustang Fastback в стиле 1967 года, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Смотрите также Peugeot представила новый концепт-кар Polygon с футуристическим дизайном и новым типом управления

Несмотря на это, ближайшим приоритетом TVR остается выпуск Griffith с двигателем внутреннего сгорания, и только потом компания планирует расширяться в сторону новых технологий.

TVR Griffith – это современный маслкар, вес которого не превышает 1250 кг благодаря шасси из углеродного волокна. Под капотом установлен 5-литровый атмосферный двигатель V8, доработанный компанией Cosworth.

Он выдает 500 л.с., что позволяет автомобилю развивать максимальную скорость более 322 км/ч и разгоняться до 97 км/ч менее чем за четыре секунды.

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, SUZUKI S-CROSS обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через официальных дилеров в Украине.

Дизайн автомобиля является функциональным и направлен на создание прижимной силы, а не на эпатажный вид. Салон имеет преимущественно базовое оснащение с большим количеством физических кнопок и переключателей на центральной консоли, что выглядит свежо на фоне современной усталости от сенсорных экранов, рассказывает Charge Holdings.

TVR Griffith – фото суперкара

История Griffith достаточно длинная. Его впервые анонсировали в 2017 году как лимитированную модель стоимостью около 120 тысяч долларов, затем производство перенесли на 2019 год, а дальше помешала пандемия.

Точная дата выхода до сих пор неизвестна, но Charge Holdings обещает предоставить больше деталей в начале следующего года. После запуска Griffith компания планирует расширять линейку за счет электрифицированных платформ.