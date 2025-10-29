Военные США пролетели сквозь эпицентр шторма: впечатляющие кадры урагана Мелисса

Карибский регион замер в ожидании разрушительного урагана "Мелисса", который уже достиг пятой категории, самой высокой. Эксперты называют его штормом века для Ямайки и предупреждают о катастрофических последствиях. Но пока власти призывают к немедленной эвакуации, ВВС США показали, как выглядит стихия изнутри.

Что мы увидели на уникальных кадрах?

Специальный 53-й разведывательный эскадрон ВВС США, известный как "Охотники за ураганами", совершил полет внутрь гигантского водоворота облаков, чтобы собрать данные для Национального центра ураганов. Опубликованные кадры демонстрируют жуткую тишину в так называемом "глазу шторма", которая резко контрастирует с его разрушительной силой по краям. Ураган "Мелисса" направляется к южному побережью Ямайки, где ожидается его выход на сушу, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Метеорологи предупреждают, что стихия может спровоцировать гуманитарный кризис. Специалисты по тропическим циклонам Всемирной метеорологической организации уже назвали "Мелиссу" штормом века для Ямайки. Ситуация осложняется тем, что остров ранее никогда не испытывал прямого удара урагана пятой категории. Последний раз страна сталкивалась со штормом в 2012 году, когда на нее обрушился ураган "Сэнди" первой категории.

Скорость ветра "Мелиссы" превысила порог пятой категории (252 километров в час) и достигла 282 километров в час. Это делает ее самым мощным ураганом 2025 года и, возможно, самым сильным из всех, что были зафиксированы так поздно в атлантическом сезоне ураганов, который длится с июня по конец ноября.

По данным AccuWeather, по уровню угрозы для жизни людей "Мелиссу" можно сравнить с ураганом "Дориан" в 2019 году, ударившим по Багамским островам, и "Эндрю" в 1992 году, который опустошил юго-восток США. Жертвой "Дориана" стали 74 человека, еще 282 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Власти Ямайки призвали граждан немедленно искать убежище, заявив, что многие населенные пункты могут не пережить удар стихии. Сообщается о трех погибших на острове еще до основного удара. Шторм также угрожает Гаити, Доминиканской Республике и Кубе, где уже зарегистрировано по меньшей мере четыре смертельных случая.

Как этот шторм стал одним из самых сильных в истории?

"Мелисса" стала уже третьим ураганом 5 категории за сезон 2025 года, что является редким явлением. Сила шторма измеряется не только скоростью ветра, но и атмосферным давлением: чем оно ниже, тем мощнее ураган. Минимальное центральное давление "Мелиссы" составило 892 миллибара, что делает его третьим самым интенсивным атлантическим ураганом по этому показателю после "Вильмы" и "Гилберта". В определенный момент давление шторма было даже ниже, чем у знаменитого урагана "Катрина" на его пике интенсивности в 2005 году.

Особенностью "Мелиссы" стала ее способность к "экстремально быстрому усилению". В течение суток скорость ветра выросла более чем на 110 км/ч, что вдвое превышает стандартные показатели для такой интенсификации. Ученые объясняют этот феномен тем, что на своем пути к Карибскому бассейну ураган прошел через участки океана с аномально высокой температурой воды, превышавшей 30 градусов. Эти воды были примерно на 1,5 градуса теплее нормы, что, по мнению экспертов из организации Climate Central, является следствием антропогенных изменений климата.

Сформировавшись из тропической волны у берегов Западной Африки, шторм прошел через Атлантику и замедлил свое движение в Карибском море, где быстро набрал силу. Метеорологи были удивлены тем, что урагану удалось преодолеть по меньшей мере три фактора, которые обычно ослабляют штормы, и продолжить набирать мощность непосредственно перед выходом на сушу.

Как отмечает издание New Scientist, "практически нет сомнений, что глобальное потепление сделало ураган таким сильным". Тропические циклоны, такие как "Мелисса", питаются теплой водой. Чем теплее поверхность моря, тем больше водяного пара образуется во время прохождения штормов над ним. Когда влажный теплый воздух поднимается, водяной пар начинает конденсироваться, высвобождая скрытое тепло. Это нагревает воздух и заставляет его подниматься выше, что приводит к дальнейшей конденсации и так далее. Это источник энергии, который питает тропические циклоны.

Существовала идеальная совокупность условий, что привела к колоссальной силе урагана "Мелисса". [...] Большинство этих условий были усилены дополнительным теплом в наших океанах и атмосфере в результате изменения климата,

– говорит Лианн Арчер из Бристольского университета, Великобритания.

Исследования предыдущих катастроф показали, что такие события могут уменьшать экономический рост в течение десятилетий после этого. Экономисты предполагали, что усилия по восстановлению могут стимулировать быстрое восстановление или даже дополнительный рост, но эти идеи по большей части оказались ошибочными.