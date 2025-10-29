Військові США пролетіли крізь епіцентр шторму: вражаючі кадри урагану Мелісса

Карибський регіон завмер в очікуванні руйнівного урагану "Мелісса", який уже досяг п'ятої категорії, найвищої. Експерти називають його штормом століття для Ямайки та попереджають про катастрофічні наслідки. Але поки влада закликає до негайної евакуації, ВПС США показали, як виглядає стихія зсередини.

Що ми побачили на унікальних кадрах?

Спеціальний 53-й розвідувальний ескадрон ВПС США, відомий як "Мисливці за ураганами", здійснив політ всередину гігантського виру хмар, щоб зібрати дані для Національного центру ураганів. Опубліковані кадри демонструють моторошну тишу в так званому "оці шторму", яка різко контрастує з його руйнівною силою по краях. Ураган "Мелісса" прямує до південного узбережжя Ямайки, де очікується його вихід на сушу, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також В Ірані прокидається вулкан, який вважали згаслим останні 700 000 років

Метеорологи попереджають, що стихія може спровокувати гуманітарну кризу. Фахівці з тропічних циклонів Всесвітньої метеорологічної організації вже назвали "Меліссу" штормом століття для Ямайки. Ситуація ускладнюється тим, що острів раніше ніколи не зазнавав прямого удару урагану п'ятої категорії. Останній раз країна стикалася зі штормом у 2012 році, коли на неї обрушився ураган "Сенді" першої категорії.

Цей ролик показує момент входження літака в "око" шторму: відео

Швидкість вітру "Мелісси" перевищила поріг п'ятої категорії (252 кілометрів на годину) і досягла 282 кілометрів на годину. Це робить її найпотужнішим ураганом 2025 року та, можливо, найсильнішим з усіх, що були зафіксовані так пізно в атлантичному сезоні ураганів, який триває з червня по кінець листопада.

Ще один ролик показує все з іншого кута: відео

За даними AccuWeather, за рівнем загрози для життя людей "Меліссу" можна порівняти з ураганом "Доріан" у 2019 році, що вдарив по Багамських островах, та "Ендрю" у 1992 році, який спустошив південний схід США. Жертвою "Доріана" стали 74 людини, ще 282 досі вважаються зниклими безвісти.

Шторм "Мелісса": відео

Влада Ямайки закликала громадян негайно шукати притулок, заявивши, що багато населених пунктів можуть не пережити удар стихії. Повідомляється про трьох загиблих на острові ще до основного удару. Шторм також загрожує Гаїті, Домініканській Республіці та Кубі, де вже зареєстровано щонайменше чотири смертельні випадки.

Ураган "Мелісса": відео

Ураган "Мелісса": відео

Як цей шторм став одним із найсильніших в історії?

"Мелісса" стала вже третім ураганом 5 категорії за сезон 2025 року, що є рідкісним явищем. Сила шторму вимірюється не тільки швидкістю вітру, але й атмосферним тиском: чим він нижчий, тим потужніший ураган. Мінімальний центральний тиск "Мелісси" склав 892 мілібари, що робить його третім найінтенсивнішим атлантичним ураганом за цим показником після "Вільми" та "Гілберта". У певний момент тиск шторму був навіть нижчим, ніж у знаменитого урагану "Катріна" на його піку інтенсивності у 2005 році.​

Особливістю "Мелісси" стала її здатність до "екстремально швидкого посилення". Протягом доби швидкість вітру зросла на понад 110 км/год, що вдвічі перевищує стандартні показники для такої інтенсифікації. Вчені пояснюють цей феномен тим, що на своєму шляху до Карибського басейну ураган пройшов через ділянки океану з аномально високою температурою води, що перевищувала 30 градусів. Ці води були приблизно на 1,5 градуса теплішими за норму, що, на думку експертів з організації Climate Central, є наслідком антропогенних змін клімату.

Сформувавшись із тропічної хвилі біля берегів Західної Африки, шторм пройшов через Атлантику й уповільнив свій рух у Карибському морі, де швидко набрав силу. Метеорологи були здивовані тим, що урагану вдалося подолати щонайменше три фактори, які зазвичай послаблюють шторми, і продовжити набирати потужність безпосередньо перед виходом на сушу.

Як зазначає видання New Scientist, "практично немає сумнівів, що глобальне потепління зробило ураган таким сильним". Тропічні циклони, такі як "Мелісса", живляться теплою водою. Чим тепліша поверхня моря, тим більше водяної пари утворюється під час проходження штормів над ним. Коли вологе тепле повітря піднімається, водяна пара починає конденсуватися, вивільняючи приховане тепло. Це нагріває повітря і змушує його підніматися вище, що призводить до подальшої конденсації і так далі. Це джерело енергії, яке живить тропічні циклони.

Існувала ідеальна сукупність умов, що призвела до колосальної сили урагану "Мелісса". [...] Більшість цих умов були підсилені додатковим теплом в наших океанах і атмосфері внаслідок зміни клімату,

– каже Ліанн Арчер з Брістольського університету, Велика Британія.

Цей ролик в HD-якості показує шторм найкраще: відео

Дослідження попередніх катастроф показали, що такі події можуть зменшувати економічне зростання протягом десятиліть після цього. Економісти припускали, що зусилля з відновлення можуть стимулювати швидке відновлення або навіть додаткове зростання, але ці ідеї здебільшого виявилися помилковими.