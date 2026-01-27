5 полезных устройств с USB-C, о которых вы могли не знать

Экосистема USB-C постепенно меняет наш быт, позволяя отказаться от огромного количества проприетарных проводов. Теперь один стандартный кабель способен питать не только смартфоны или ноутбуки, но и множество неожиданных устройств. От компактных обогревателей для рук до профессиональных инструментов современные гаджеты делают жизнь проще благодаря универсальности одного порта.

В сети можно найти множество различных устройств и аксессуаров, которые призваны украсить или сделать ваше рабочее место более функциональным, или просто веселее. 24 Канал собрал несколько самых интересных гаджетов, которые вас точно удивят.

Какие есть USB-C гаджеты для быта?

Карманные грелки для рук

Для холодного времени года существуют многоразовые обогреватели, заряжаемые через USB-C. Такие устройства размером с губную помаду имеют несколько температурных режимов – от 37,8 до 55 градусов Цельсия.



Грелка для рук с возможностью зарядки от USB-C / Фото Hiking Kit

Кроме основной функции, они могут служить аварийными павербанками для смартфона в экстремальных ситуациях.

Электрическая отвертка для точных работ

Компактные инструменты с возможностью зарядки от UCB обязательно станут незаменимыми для ремонта электроники или мелких домашних дел. Часто такие отвертки имеют дополнительные магнитные насадки различных типов, которые покрывают большинство потребностей в доме.



USB-C отвертка с возможностью зарядки и работы от аккумулятора / Фото ROZETKA

Одного полного заряда через USB-C хватает примерно на 8 часов непрерывной работы, а управление осуществляется с помощью простых кнопок прямого и реверсивного хода. Из собственного опыта добавим, что такое устройство, как электрическая отвертка станет крайне полезным гаджетом при переезде, когда нужно разобрать, а потом собрать различную мебель.

Цифровой USB-микроскоп

Эти устройства превращают компьютер или смартфон в настоящую лабораторию. Современные модели имеют встроенные экраны, кольцевую подсветку и обеспечивают увеличение в 500 раз и более. Они подходят для проверки микросхем, коллекционирования монет или изучения структуры растений.



Микроскоп можно подключить к смартфону или компьютеру / Фото Brillix

Это одновременно замечательное развлечение и полезный инструмент. Он точно понравится вам и вашим детям, ведь с помощью такого устройства можно по-новому исследовать привычный мир вокруг.

Аккумуляторы с прямой зарядкой с прямой зарядкой

Литий-ионные батарейки форматов AA и AAA теперь имеют собственный порт USB-C прямо на корпусе. Это позволяет отказаться от специальных зарядных станций и использовать обычный кабель от телефона. Такие элементы питания заряжаются быстрее традиционных никель-металлогидридных аналогов и дольше сохраняют свою емкость.



Аккумулятор с портом USB-C с возможностью прямой зарядки / Фото ROZETKA

Это очень удобно, ведь зарядиться можно от ноутбука или обычного блока питания, который вы используете для зарядки смартфона.

Магнитные адаптеры для разъемов

Если у вас когда-то был MacBook, тогда вы понимаете, насколько крутым является фирменный MagSafe от Apple. А что, если такой функционал можно было бы добавить к любому UCB-C порту? И это можно сделать благодаря специальным переходникам.



Переходник для специального кабеля, который превращает UCB-C на магнитный коннектор / Фото UGREEN

Обычно такой адаптер состоит из двух частей: коннектор остается в порту, а кабель присоединяется с помощью магнита. Это защищает ноутбук или смартфон от падения, если кто-то случайно зацепит провод.

Однако здесь следует быть особенно осторожными. Стоит выбирать качественные модели от проверенных производителей, поскольку может существовать риск короткого замыкания из-за несоблюдения технических спецификаций.