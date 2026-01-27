5 корисних пристроїв з USB-C, про які ви могли не знати

Екосистема USB-C поступово змінює наш побут, дозволяючи відмовитися від величезної кількості пропрієтарних дротів. Тепер один стандартний кабель здатний живити не лише смартфони чи ноутбуки, а й безліч несподіваних пристроїв. Від компактних обігрівачів для рук до професійних інструментів – сучасні ґаджети роблять життя простішим завдяки універсальності одного порту.

В мережі можна знайти безліч різноманітних пристроїв та аксесуарів, які покликані прикрасити чи зробити ваше робоче місце більш функціональним, або просто веселішим. 24 Канал зібрав кілька найцікавіших ґаджетів, які вас точно здивують.

Які є USB-C ґаджети для побуту?

Кишенькові грілки для рук

Для холодної пори року існують багаторазові обігрівачі, що заряджаються через USB-C. Такі пристрої розміром з губну помаду мають декілька температурних режимів – від 37,8 до 55 градусів Цельсія.



Грілка для рук з можливістю зарядки від USB-C / Фото Hiking Kit

Окрім основної функції, вони можуть слугувати аварійними павербанками для смартфона в екстремальних ситуаціях.

Електрична викрутка для точних робіт

Компактні інструменти з можливістю зарядження від UCB обов'язково стануть незамінними для ремонту електроніки чи дрібних домашніх справ. Часто такі викрутки мають додаткові магнітні насадки різних типів, які покривають більшість потреб в будинку.



USB-C викрутка з можливістю зарядки та роботи від акумулятора / Фото ROZETKA

Одного повного заряду через USB-C вистачає приблизно на 8 годин безперервної роботи, а керування здійснюється за допомогою простих кнопок прямого та реверсивного ходу. З власного досвіду додамо, що такий пристрій, як електрична викрутка стане вкрай корисним ґаджетом при переїзді, коли потрібно розібрати, а потім зібрати різні меблі.

Цифровий USB-мікроскоп

Ці пристрої перетворюють комп'ютер або смартфон на справжню лабораторію. Сучасні моделі мають вбудовані екрани, кільцеве підсвічування та забезпечують збільшення у 500 разів і більше. Вони підходять для перевірки мікросхем, колекціонування монет або вивчення структури рослин.



Мікроскоп можна під'єднати до смартфона чи комп'ютера / Фото Brillix

Це одночасно чудова розвага та корисний інструмент. Він точно сподобається вам та вашим дітям, адже за допомогою такого пристрою можна по-новому досліджувати звичний світ довкола.

Акумулятори з прямим заряджанням

Літій-іонні батарейки форматів AA та AAA тепер мають власний порт USB-C прямо на корпусі. Це дозволяє відмовитися від спеціальних зарядних станцій і використовувати звичайний кабель від телефона. Такі елементи живлення заряджаються швидше за традиційні нікель-металогідридні аналоги та довше зберігають свою ємність.



Акумулятор з портом USB-C з можливістю прямої зарядки / Фото ROZETKA

Це дуже зручно, адже зарядитися можна від ноутбука чи звичайного блоку живлення, який ви використовуєте для зарядки смартфона.

Магнітні адаптери для роз'ємів

Якщо у вас колись був MacBook, тоді ви розумієте, наскільки крутим є фірмовий MagSafe від Apple. А що, якщо такий функціонал можна було б додати до будь-якого UCB-C порту? І це можна зробити завдяки спеціальним перехідникам.



Перехідник для спеціального кабеля, який перетворює UCB-C на магнітний коннектор / Фото UGREEN

Зазвичай такий адаптер складається з двох частин: конектор залишається в порту, а кабель приєднується за допомогою магніту. Це захищає ноутбук чи смартфон від падіння, якщо хтось випадково зачепить дріт.

Проте тут слід бути особливо обережними. Варто обирати якісні моделі від перевірених виробників, оскільки може існувати ризик короткого замикання через недотримання технічних специфікацій.