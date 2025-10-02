Пользователи Дії в нескольких областях Украины временно не смогут воспользоваться рядом популярных государственных сервисов. Это связано с изменениями в работе отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, что повлияло на функциональность цифровых услуг. Ограничения являются временными.

Почему возникли ограничения и какие именно услуги недоступны?

Причиной временной паузы в работе некоторых онлайн-сервисов стала реорганизация в структурах отделов ДРАЦС. Эти изменения затронули Киев, а также 5 областей – Киевскую, Черкасскую, Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую. Из-за технических работ, связанные с обновлением системы, Дія не может обрабатывать запросы на определенные услуги в этих регионах, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление на портале "Дія".

Смотрите также Как Google помогает строить национальный ИИ-ассистент от Дии

В список сервисов, которые временно поставлены на паузу, вошли одни из самых популярных среди украинцев. В частности, речь идет о комплексной услуге "еМалятко", которая позволяет родителям новорожденных зарегистрировать ребенка и оформить до девяти государственных услуг по одному заявлению. Важно отметить, что "еМалятко" будет недоступна не только в Дії, но и в ЦНАПах и родильных домах указанных регионов.

Кроме этого, временно невозможно заказать повторную выдачу свидетельств:

о рождении;

об изменении имени;

о браке и его расторжении;

о смерти.

Также приостановлена возможность получения выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении, изменения имени, брака и его расторжения, а также смерти.

Что делать?

Представители сервиса советуют гражданам, которые уже успели заказать одну из перечисленных услуг и оплатить ее, как можно быстрее проверить статус своей заявки. Необходимо убедиться, что заявление подписано и отправлено на обработку. Это нужно сделать немедленно, до конца дня 2 октября, чтобы сотрудники ДРАЦС успели его обработать до полного приостановления.

Если же вы не успели завершить процесс, паниковать не стоит. После возобновления работы сервисов можно будет подать новое заявление. Альтернативный вариант – лично обратиться в любой отдел ДРАЦС с квитанцией об оплате, чтобы получить уже оплаченную услугу. О возобновлении работы всех сервисов обещают сообщить на официальных страницах Дії в социальных сетях.

Напомним, недавно стало известно, что искусственный интеллект в Дії уже отвечает на 85% запросов пользователей. Между тем команда разработчиков планирует перевести ИИ с технологии Google Gemini на собственные аналоги, как сообщил Дмитрий Овчаренко изданию DOU. Ожидается, что это улучшит конфиденциальность пользователей.