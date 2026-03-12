5 устройств, куда запрещено ставить аккумуляторные батарейки

Аккумуляторные батарейки кажутся универсальным решением: они экономны и экологичны. Однако есть бытовые устройства, в которых такие элементы питания работают хуже одноразовых. Причина – разница в напряжении, скорость разрядки и особенности работы самих гаджетов.

Популярность перезаряжаемых аккумуляторных батареек вполне понятна: они выносливее, выгоднее в долгосрочной перспективе и менее вредят окружающей среде. В то же время их технические особенности делают их не универсальными, предупреждает 24 Канал.

Главные ограничения – выше скорость саморазряда и ниже номинальное напряжение (примерно 1,2 В против 1,5 В у щелочных одноразовых батареек), объясняет SlashGear. Это может приводить к сбоям или сокращению времени работы отдельных устройств.

Системы пожарной и охранной сигнализации

Такие устройства могут работать месяцами без активного использования, но в критический момент должны сработать мгновенно. Из-за более быстрого саморазряда аккумуляторы способны потерять заряд раньше, чем ожидается.

Пожарная сигнализация требует отдельных надежных элементов питания / Фото Unsplash

К тому же сигнализации потребляют минимум энергии, поэтому стандартные щелочные батарейки обычно подходят лучше. В отдельных моделях установлены встроенные литиевые элементы питания с ресурсом до десяти лет – в таких случаях следует придерживаться рекомендаций производителя.

Настенные часы

Часы относятся к устройствам с очень низким энергопотреблением. Одной щелочной батарейки может хватить на годы, тогда как аккумулятор придется регулярно заряжать.

Настенные часы лучше запитать от обычной батарейки / Фото Unsplash

Это не только неудобно, особенно если часы висят высоко, но и экономически сомнительно: преимущества многократного использования проявляются только при частых циклах зарядки.

Пульты от телевизоров и кондиционеров

Пульты большую часть времени просто лежат без дела, потребляя минимум энергии. В таком режиме аккумуляторные батарейки постепенно разряжаются даже без использования. Дополнительно некоторые пульты могут некорректно показывать уровень заряда из-за другого напряжения и кривой разрядки.

Дистанционка дольше будет работать с классическими батарейками / Фото Unsplash

Если устройство работает от одного комплекта батареек полгода или год, частая зарядка аккумуляторов становится лишними хлопотами.

Резервные лампы и фонарики для экстренных случаев

Устройства, которые используются несколько раз в год, должны быть готовы к работе в любой момент. У щелочных батареек напряжение снижается постепенно, поэтому свет просто тускнеет.

Зато аккумуляторы могут резко "просесть" и выключиться без предупреждения. Если же производитель предусмотрел встроенный аккумулятор – лучше пользоваться именно им.

Старые устройства, чувствительны к напряжению

Многие старые электронные игрушки, пультов для радиоуправляемых моделей или фотокамер рассчитаны именно на 1,5 В от одноразовых батареек. Из-за низкого напряжения аккумуляторов такие гаджеты могут работать нестабильно или вообще не включаться.

Лучшая стратегия – проверить инструкцию к устройству и использовать рекомендованный тип питания.

Как безопасно пользоваться аккумуляторными батарейками?

Перезаряжаемые литий-ионные батареи требуют внимательного обращения. Неправильная эксплуатация может привести к перегреву, воспламенению или даже взрыву, предупреждает cheshirefire.

Заряжайте правильно и не оставляйте без присмотра

Для безопасного использования важно применять только оригинальные или рекомендованные зарядные устройства. После завершения зарядки батарею следует отключать от сети, а сам процесс – не оставлять без контроля, особенно ночью.

Избегайте повреждений и экстремальных температур

Аккумулятор может стать опасным после падения, прокалывания или сильного сжатия. Негативно влияют и температурные крайности: длительное пребывание в раскаленном автомобиле или на морозе способно испортить элемент питания. Также нельзя допускать намокания батареи или использовать несовместимые зарядные устройства.

Следите за тревожными признаками

О возможной неисправности сигнализируют сильный перегрев, вздутие корпуса, странные шипящие или трескучие звуки, резкий запах или проблемы с зарядкой. Если появился дым или другие подозрительные симптомы, устройство нужно немедленно отсоединить от сети и прекратить его использование. Самостоятельно разбирать или ремонтировать батарею нельзя – стоит обратиться к производителю или в сервисный центр.

Правильно утилизируйте отработанные элементы питания

Выбрасывать литий-ионные батареи в обычный мусор нельзя - они способны вызвать пожар или химические ожоги. Лучше всего сдать их в специальные пункты приема или воспользоваться местными программами переработки.

Важно! В Украине этим занимается общественная организация "Батарейки, сдавайтесь!". Батарейки и павербанки можно сдать в сетях Сильпо, Эпицентр, JYSK, Novus, Comfy и WOG, а также в других пунктах на указанных на карте, что на сайте организации.

Аккумуляторные батарейки остаются отличным решением для энергозатратных гаджетов – например, игровых контроллеров или мощных фонарей. Но там, где устройства работают редко или требуют стабильного напряжения в течение длительного времени, классические щелочные батарейки все еще выигрывают по удобству и надежности.