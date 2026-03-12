5 пристроїв, куди заборонено ставити акумуляторні батарейки

Акумуляторні батарейки здаються універсальним рішенням: вони економні та екологічні. Проте є побутові пристрої, у яких такі елементи живлення працюють гірше за одноразові. Причина – різниця у напрузі, швидкість розрядження та особливості роботи самих ґаджетів.

Популярність перезаряджуваних акумуляторних батарейок цілком зрозуміла: вони витриваліші, вигідніші в довгостроковій перспективі та менш шкодять довкіллю. Водночас їхні технічні особливості роблять їх не універсальними, попереджає 24 Канал.

Головні обмеження – вища швидкість саморозряду та нижча номінальна напруга (приблизно 1,2 В проти 1,5 В у лужних одноразових батарейок), пояснює SlashGear. Це може призводити до збоїв або скорочення часу роботи окремих пристроїв.

Системи пожежної та охоронної сигналізації

Такі пристрої можуть працювати місяцями без активного використання, але в критичний момент повинні спрацювати миттєво. Через швидший саморозряд акумулятори здатні втратити заряд раніше, ніж очікується.

Пожежна сигналізація потребує окремих надійних елементів живлення / Фото Unsplash

До того ж сигналізації споживають мінімум енергії, тому стандартні лужні батарейки зазвичай підходять краще. В окремих моделях встановлені вбудовані літієві елементи живлення з ресурсом до десяти років – у таких випадках варто дотримуватися рекомендацій виробника.

Настінні годинники

Годинники належать до пристроїв із дуже низьким енергоспоживанням. Однієї лужної батарейки може вистачити на роки, тоді як акумулятор доведеться регулярно заряджати.

Настінний годинник краще заживити від звичайної батарейки / Фото Unsplash

Це не лише незручно, особливо якщо годинник висить високо, а й економічно сумнівно: переваги багаторазового використання проявляються лише за частих циклів заряджання.

Пульти від телевізорів і кондиціонерів

Пульти більшість часу просто лежать без діла, споживаючи мінімум енергії. У такому режимі акумуляторні батарейки поступово розряджаються навіть без використання. Додатково деякі пульти можуть некоректно показувати рівень заряду через іншу напругу та криву розрядження.

Дистанційка довше працюватиме з класичними батарейками / Фото Unsplash

Якщо пристрій працює від одного комплекту батарейок пів року чи рік, часте заряджання акумуляторів стає зайвим клопотом.

Резервні лампи та ліхтарики для екстрених випадків

Пристрої, які використовуються кілька разів на рік, повинні бути готові до роботи в будь-який момент. У лужних батарейок напруга знижується поступово, тому світло просто тьмяніє.

Натомість акумулятори можуть різко "просісти" та вимкнутися без попередження. Якщо ж виробник передбачив вбудований акумулятор – краще користуватися саме ним.

Старі пристрої, чутливі до напруги

Багато старіших електронних іграшок, пультів для радіокерованих моделей або фотокамер розраховані саме на 1,5 В від одноразових батарейок. Через нижчу напругу акумуляторів такі ґаджети можуть працювати нестабільно або взагалі не вмикатися.

Найкраща стратегія – перевірити інструкцію до пристрою та використовувати рекомендований тип живлення.

Як безпечно користуватися акумуляторними батарейками?

Перезаряджувані літій-іонні батареї потребують уважного поводження. Неправильна експлуатація може призвести до перегріву, займання або навіть вибуху, попереджає cheshirefire.

Заряджайте правильно та не залишайте без нагляду

Для безпечного використання важливо застосовувати лише оригінальні або рекомендовані зарядні пристрої. Після завершення заряджання батарею варто відключати від мережі, а сам процес – не залишати без контролю, особливо вночі.

Уникайте пошкоджень і екстремальних температур

Акумулятор може стати небезпечним після падіння, проколювання або сильного стискання. Негативно впливають і температурні крайнощі: тривале перебування в розпеченому автомобілі чи на морозі здатне зіпсувати елемент живлення. Також не можна допускати намокання батареї або використовувати несумісні зарядні пристрої.

Слідкуйте за тривожними ознаками

Про можливу несправність сигналізують сильний перегрів, здуття корпусу, дивні шиплячі чи тріскучі звуки, різкий запах або проблеми із заряджанням. Якщо з'явився дим чи інші підозрілі симптоми, пристрій потрібно негайно від'єднати від мережі та припинити його використання. Самостійно розбирати або ремонтувати батарею не можна – варто звернутися до виробника або сервісного центру.

Правильно утилізуйте відпрацьовані елементи живлення

Викидати літій-іонні батареї у звичайне сміття не можна — вони здатні спричинити пожежу або хімічні опіки. Найкраще здати їх у спеціальні пункти прийому чи скористатися місцевими програмами переробки.

Важливо! В Україні цим займається громадська організація "Батарейки, здавайтеся!". Батарейки та павербанки можна здати в мереж Сільпо, Епіцентр, JYSK, Novus, Comfy та WOG, а також в інших пункти на вказаних на мапі, що на сайті організації.

Акумуляторні батарейки залишаються чудовим рішенням для енерговитратних ґаджетів – наприклад, ігрових контролерів чи потужних ліхтарів. Але там, де пристрої працюють рідко або потребують стабільної напруги протягом тривалого часу, класичні лужні батарейки все ще виграють за зручністю та надійністю.