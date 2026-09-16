Ученые обнаружили перспективный фермент, разлагающий пластик, в совершенно неожиданном месте

Ученые обнаружили в обычном компосте фермент CCPUR1, способный расщеплять самые стойкие виды пластика – полиуретан и нейлон. Новое открытие может кардинально изменить будущее переработки сложных отходов, которые обычно сжигают или закапывают.

Охота за ферментами в дикой природе

Ученые из Центра междисциплинарных нанотехнологий Орхусского университета в Дании Андреас Меллебьерг и Мальте Кьер Бендтсен начали поиски микроорганизмов, способных разрушать пластик, сообщает издание Earth.com. Они решили искать биокатализаторы в теплых условиях, где пластик лежит годами, вместо традиционного анализа баз данных.

В рамках исследования Меллебьерг отправился в Кению, где собирал образцы на огромной свалке. Исследователи также взяли образцы из тропического зоопарка Randers Regnskov, расположенного в 34 километрах от университета, проверили кишечник личинок восковой моли и набрали лопату компоста на станции переработки в 10 километрах от кампуса.

Для быстрого поиска нужных микробов команда применила методологию биопроспектинга. Исследователи смешали бактерии с молекулами, имитирующими химические связи внутри полиуретана и нейлона. Этот материал начинает светиться при контакте с необходимым ферментом. Специальный клеточный сортировщик проверял до 10 000 бактерий в секунду, отбирая только те, которые излучали свет.

Ученые обнаружили 29 бактерий и изолировали 12 активных ферментов: 10 для полиуретана и два для нейлона. Лучшие результаты показал фермент CCPUR1, который вырабатывает бактерия Chelatococcus composti из компостной кучи в Орхусе. Этот фермент обладает широким связывающим центром для больших молекул пластика и выдерживает температуру до 80 градусов по Цельсию.

Первые результаты и перспективы технологии

В первых экспериментах CCPUR1 расщепил чуть менее 1% измельченной матрасной пены за три дня. Впоследствии датские ученые совместно со специалистами из Университета Порту модифицировали ДНК фермента с помощью компьютерного моделирования. Улучшенная версия расщепила около 1,4% полиуретана из подошвы обуви за три дня без какой-либо предварительной обработки пластика.

Исследование подчеркивает силу ферментов. Их истинное преимущество в переработке заключается в том, что они работают в мягких условиях, то есть при более низких температурах и давлении, чем те, которые используются в большинстве современных технологий переработки,

– говорит Рози Грэм, исследовательница Орхусского университета.

Исследователи планируют использовать смесь различных ферментов. Например, фермент PYNYL1 из другого компоста показал лучшие результаты в расщеплении нейлона. Сочетание таких ферментов с предварительной механической или химической обработкой может создать полноценную технологию для промышленной переработки сложного пластика.