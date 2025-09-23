В мобильном приложении для военнообязанных Резерв+ возникли временные технические трудности. Из-за этого усложнился обмен данными с реестром. Пользователи не могут обновить электронный военно-учетный документ и отправить запросы. Разработчики уже работают над решением проблемы.

Что произошло с приложением?

В работе приложения Резерв+ наблюдаются осложнения с обменом данными между сервисом и единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Из-за этого сбоя пользователи временно не могут обновить свой электронный военно-учетный документ или отправить запросы в реестр, в частности по уточнению данных, получения отсрочки или направления на ВВК.

Команда разработчиков сообщила, что уже работает над устранением неисправностей, и взаимодействие с реестром будет восстановлено в ближайшее время.



При попытке войти в приложение появляется сообщение о сбое / Скриншоты 24 Канала

В то же время все ранее сгенерированные и загруженные электронные документы остаются в силе.

Пользователям, которые уже обновили свои данные, рекомендуют сохранить PDF-версию электронного военно-учетного документа на свое устройство, чтобы он был доступен в любое время.

Для этого нужно на главном экране приложения нажать на три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".

Что такое Резерв+?

Резерв+ – это мобильное приложение Министерства обороны Украины, создан для военнообязанных, призывников и резервистов. Кстати, недавно здесь появился новый тип отсрочек.

Его главная цель – предоставить возможность гражданам в возрасте от 18 до 60 лет дистанционно обновлять свои персональные данные в соответствии с требованиями закона о мобилизации, не посещая территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Приложение позволяет обновить номер телефона, электронную почту и фактическое место жительства. Также в Резерв+ можно сгенерировать электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.