Вас больше не будет тошнить в дороге: скрытые настройки iOS 26 для комфортных поездок

Компания Apple расширила возможности функции Vehicle Motion Cues в новой версии операционной системы iOS 26. Этот инструмент, призванный уменьшить симптомы кинетоза (укачивания) при использовании гаджетов в транспорте, получил гибкие настройки внешнего вида.

Теперь пользователи могут менять цвет, интенсивность и стиль анимации точек на экране для достижения максимального комфорта, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

Что такое Vehicle Motion Cues?

Проблема укачивания во время чтения или просмотра контента в авто является довольно распространенной. Это очень дискомфортно и некоторые производители пытаются облегчить ощущения пользователей, или вовсе их устранить.

Apple впервые представила Vehicle Motion Cues в 2024 году для iPhone и iPad, а затем добавила поддержку и для Mac с выходом macOS Tahoe 26. Хотя базовая версия функции значительно облегчала симптомы тошноты, для некоторых пользователей стандартных настроек оказалось недостаточно для полного устранения неприятных ощущений.

Как настроить iPhone, чтобы не укачивало в машине?

В iOS 26 разработчики добавили возможность глубокой кастомизации этой функции. Пользователи получили доступ к меню "Настроить вид" (Customize Appearance), где можно изменить параметры отображения анимированных точек, имитирующих движение транспортного средства. Среди новых опций доступны:

Выбор цвета. Кроме стандартного серого варианта, теперь можно выбрать один из шести дополнительных цветов.

Настройка видимости. Пользователи могут увеличить видимость точек и их количество на экране для лучшего восприятия периферийным зрением.

Динамический режим. Новый паттерн движения "Dynamic" отображает точки в более хаотичном порядке, но при этом все еще корректно реагирует на данные с сенсоров движения устройства.

Эти изменения позволяют подобрать оптимальный режим работы функции для каждого конкретного случая, что делает использование смартфона в такси или автобусе значительно комфортнее.

Чтобы найти новые настройки, необходимо перейти по пути: Настройки > Доступность > Движение > Подсказки движения в транспорте > Настроить вид (Settings > Accessibility > Motion > Vehicle Motion Cues > Customize Appearance).

Почему вас укачивает в авто?

Кинетоз возникает из-за "путаницы" сигналов в мозгу. Вестибулярный аппарат во внутреннем ухе чувствует движение авто, автобуса или самолета: ускорение, торможение, повороты. А глаза в это время могут "видеть спокойствие" – например, когда человек читает в телефоне или смотрит на неподвижную панель перед собой.

Мозг одновременно получает два разных сообщения о том, что происходит с телом, и воспринимает это как проблему. Из-за такого несоответствия появляются знакомые симптомы: тошнота, головокружение, слабость, холодный пот, иногда головная боль.

Дополнительно усугубляют состояние жара, душный воздух, резкие запахи, тяжелая пища или алкоголь перед поездкой, а также усталость и стресс. У части людей вестибулярный аппарат просто более чувствительный от природы, поэтому их укачивает чаще, даже в относительно спокойных условиях.

Какие еще советы помогут при укачивании в машине?

Кроме цифровых решений вроде Vehicle Motion Cues, есть несколько привычных, но действенных способов уменьшить проявления кинетоза во время поездок.

Самый простой шаг – выбрать правильное место в авто. Меньше всего качает на переднем пассажирском сиденье или по центру заднего ряда, где колебания ощущаются слабее, рекомендует CDC. Стоит избегать сидения боком к движению, например в некоторых микроавтобусах.

Взгляд лучше держать на дороге и дальних объектах – линии горизонта, дереве или здании впереди.

Не пользуйтесь смартфоном. Чтение, просмотр видео или активная переписка в мессенджерах провоцируют тошноту, поэтому, если есть возможность, стоит свести это к минимуму или делать короткими "сессиями" с паузами.

Если гаджет все же нужен, помогают уменьшение яркости экрана, увеличение шрифтов и темные темы оформления, которые меньше нагружают зрение.

Свежий воздух тоже имеет значение лучше открыть окно или включить кондиционер в режиме подачи прохладного воздуха, избегая духоты и резких запахов.

Слишком плотный или, наоборот, очень легкий перекус перед поездкой может усилить тошноту, поэтому оптимально есть заранее, выбирая легкую пищу и отказавшись от алкоголя. Помогают и небольшие глотки воды в течение дороги, но не стоит пить большими порциями за один раз.

В длительных поездках полезно делать остановки: выйти из машины, пройтись, сделать несколько глубоких вдохов. А тем, у кого есть водительское удостоверение и возможность сесть за руль, часто становится легче именно в роли водителя, ведь мозг лучше согласовывает визуальные сигналы и ощущения движения.