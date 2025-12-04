Вас більше не нудитиме в дорозі: приховані налаштування iOS 26 для комфортних поїздок

Компанія Apple розширила можливості функції Vehicle Motion Cues у новій версії операційної системи iOS 26. Цей інструмент, покликаний зменшити симптоми кінетозу (захитування) під час використання ґаджетів у транспорті, отримав гнучкі налаштування зовнішнього вигляду.

Тепер користувачі можуть змінювати колір, інтенсивність та стиль анімації точок на екрані для досягнення максимального комфорту, розповідає 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

Що таке Vehicle Motion Cues?

Проблема захитування під час читання або перегляду контенту в авто є доволі поширеною. Це дуже дискомфортно і деякі виробники намагаються полегшити відчуття користувачів, або й зовсім їх усунути.

Apple вперше представила Vehicle Motion Cues у 2024 році для iPhone та iPad, а згодом додала підтримку і для Mac з виходом macOS Tahoe 26. Хоча базова версія функції значно полегшувала симптоми нудоти, для деяких користувачів стандартних налаштувань виявилося недостатньо для повного усунення неприємних відчуттів.

Як налаштувати iPhone, щоб не заколисувало в машині?

В iOS 26 розробники додали можливість глибокої кастомізації цієї функції. Користувачі отримали доступ до меню "Налаштувати вигляд" (Customize Appearance), де можна змінити параметри відображення анімованих точок, що імітують рух транспортного засобу. Серед нових опцій доступні:

Користувачі можуть збільшити видимість точок та їхню кількість на екрані для кращого сприйняття периферійним зором. Динамічний режим. Новий патерн руху "Dynamic" відображає точки у більш хаотичному порядку, але при цьому все ще коректно реагує на дані з сенсорів руху пристрою.

Ці зміни дозволяють підібрати оптимальний режим роботи функції для кожного конкретного випадку, що робить використання смартфона в таксі чи автобусі значно комфортнішим.

Щоб знайти нові налаштування, необхідно перейти за шляхом: Налаштування > Доступність > Рух > Підказки руху в транспорті > Налаштувати вигляд (Settings > Accessibility > Motion > Vehicle Motion Cues > Customize Appearance).

Чому вас захитує в авто?

Кінетоз виникає через "плутанину" сигналів у мозку. Вестибулярний апарат у внутрішньому вусі відчуває рух авто, автобуса чи літака: прискорення, гальмування, повороти. А очі в цей час можуть "бачити спокій" – наприклад, коли людина читає в телефоні або дивиться на нерухому панель перед собою.

Мозок одночасно отримує два різні повідомлення про те, що відбувається з тілом, і сприймає це як проблему. Через таку невідповідність з’являються знайомі симптоми: нудота, запаморочення, слабкість, холодний піт, інколи головний біль.

Додатково посилюють стан спека, задушливе повітря, різкі запахи, важка їжа або алкоголь перед поїздкою, а також втома й стрес. У частини людей вестибулярний апарат просто чутливіший від природи, тому їх заколисує частіше, навіть у відносно спокійних умовах.

Які ще поради допоможуть при захитуванні в машині?

Окрім цифрових рішень на кшталт Vehicle Motion Cues, є кілька звичних, але дієвих способів зменшити прояви кінетозу під час поїздок.

Найпростіший крок – обрати правильне місце в авто. Найменше хитає на передньому пасажирському сидінні або по центру заднього ряду, де коливання відчуваються слабше, рекомендує CDC. Варто уникати сидіння боком до руху, наприклад у деяких мікроавтобусах.

Погляд краще тримати на дорозі й далеких об'єктах – лінії горизонту, дереві чи будівлі попереду.

– лінії горизонту, дереві чи будівлі попереду. Не користуйтеся смартфоном. Читання, перегляд відео або активне листування в месенджерах провокують нудоту, тому, якщо є можливість, варто звести це до мінімуму або робити короткими "сесіями" з паузами.

Якщо ґаджет усе ж потрібен, допомагають зменшення яскравості екрана, збільшення шрифтів і темні теми оформлення, які менше навантажують зір.

Свіже повітря теж має значення : краще відкрити вікно або ввімкнути кондиціонер у режимі подачі прохолодного повітря, уникаючи задухи та різких запахів.

: краще відкрити вікно або ввімкнути кондиціонер у режимі подачі прохолодного повітря, уникаючи задухи та різких запахів. Надто щільний або, навпаки, дуже легкий перекус перед поїздкою може посилити нудоту, тож оптимально їсти заздалегідь, обираючи легку їжу й відмовившись від алкоголю. Допомагають і невеликі ковтки води протягом дороги, але не варто пити великими порціями за один раз.

У тривалих поїздках корисно робити зупинки: вийти з машини, пройтися, зробити кілька глибоких вдихів. А тим, у кого є водійське посвідчення й можливість сісти за кермо, часто стає легше саме в ролі водія, адже мозок краще узгоджує візуальні сигнали й відчуття руху.