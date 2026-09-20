Солнечные панели вместо забора: может ли вертикальная установка быть более эффективной, чем наклонная

Вертикальные солнечные панели набирают популярность как эффективная альтернатива традиционным крышным станциям. Инновационный подход заключается в использовании двусторонних фотоэлектрических модулей, способных улавливать солнечный свет с обеих сторон.

Особенности двусторонних вертикальных панелей

В отличие от классических кровельных систем, ориентированных под углом 45 градусов, вертикальные конструкции лучше всего генерируют утром и вечером. Это позволяет поставлять больше электроэнергии именно тогда, когда жильцы дома потребляют ее больше всего, пишет 24 Канал.

Ученые из Йоркского университета в Великобритании в течение года исследовали работу вертикальной системы мощностью 1,5 киловатта. Результаты их работы, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали высокую эффективность такого подхода.

В утренние часы двусторонние панели произвели на 26,91 процента больше энергии, чем наклонные кровельные модули.

Вечерний прирост составил 22,88 процента.

В зимний период преимущество достигало 24,52 процента.

Исследователи объяснили это явление альбедо – белый гравий вокруг ограждения эффективно отражал лучи на обратную сторону модулей.



Забор из солнечных панелей имеет свои преимущества / Фото Green Aku

Экономика и масштабирование технологии

Помимо выгодного графика генерации, вертикальное размещение улучшает естественное охлаждение панелей благодаря свободной циркуляции воздуха с обеих сторон.

С учетом нынешних цен эксперты подсчитали, что такая инвестиция окупается примерно за 8 лет, что примерно соответствует традиционному способу установки, срок окупаемости которого колеблется от 6 до 11 лет в зависимости от особенностей.

Фотоэлектрическое ограждение может быть особенно полезно для участков с длинными границами, минимальной тенью и достаточным пространством для установки модулей. Оно также может стать жизнеспособной альтернативой, когда крыша дома не подходит для обычной солнечной системы.