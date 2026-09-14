Никогда так не поступайте: 5 цифровых привычек, которые ненавидят пользователи мессенджеров

С началом осени рабочие и учебные чаты вновь активизируются, повышая уровень напряжения в сети. Эксперты Rakuten Viber выяснили, какие цифровые привычки чаще всего раздражают собеседников, и дали советы по экологичному общению.

Одна мысль – десять сообщений

Когда вместо одного конкретного ответа собеседник получает десяток уведомлений по одному-двум словам – это раздражает и вызывает искусственную панику. Эксперты советуют не торопиться с ответом. Если текст получается большим, выделите главное с помощью форматирования, если ваш мессенджер это позволяет. Например, в Viber для этого нужно выбрать нужные слова, нажать "Формат" и выбрать нужную стилистику, например, "жирный" или "курсив".

Воспользуйтесь искусственным интеллектом, когда не можете подобрать слова. Для этого начните вводить сообщение (не менее двух слов), затем нажмите "Улучшить сообщение" и выберите желаемый тон – улучшенный, профессиональный, неформальный или дружеский. Сообщение можно отправить сразу, отредактировать или перегенерировать.

Подкасты вместо голосовых сообщений

Диктовать пятиминутный монолог без четкой структуры удобно тому, кто записывает, но совершенно неудобно тому, кто слушает (если только это не является обычным делом в вашем конкретном общении). Человек может быть на встрече, в дороге или просто не любить голосовые сообщения.

Сначала стоит спросить, не против ли собеседник аудио. Если так – постарайтесь уложиться в одну минуту. Если же "подкаст" пришел вам, а слушать нет возможности (или желания) – честно скажите об этом и предложите альтернативу: текст, звонок или встречу.

Звонки без предупреждения

Опрос Rakuten Viber летом 2025 года показал, что 37% украинцев предпочитают сообщения. Если звонок все же необходим, лучше сначала написать сообщение с сутью вопроса и запланировать разговор. На неожиданный звонок реакция может быть разной, ведь человек отвлекается от текущих дел, поэтому настроение во время разговора будет испорчено.

Рабочие сообщения в нерабочее время

Уведомления поздно вечером или в выходные заставляют человека отвлекаться на рабочие задачи в личное время. Если сообщение не срочное, его можно сохранить в черновиках и отправить на следующее утро.

Если же вы сталкиваетесь с такой проблемой, стоит включить режим "Не беспокоить" в настройках телефона или отключить уведомления самого чата. Для этого нажмите и удерживайте (Android) или смахните влево (iOS) в чате, в котором хотите отключить уведомления, выберите "Отключить уведомления", определите, на какой период хотите отключить уведомления в чате.

Лишние ответы в групповых чатах

Сообщения типа "Ок" или стикеры от каждого участника большой группы создают шум. Вместо отдельных сообщений ставьте реакции – это покажет, что вы прочитали и согласны / не согласны, но не будет беспокоить других и не потребует каждый раз открывать чат, чтобы закрыть уведомление о непрочитанном сообщении.

А чтобы предотвратить хаос при принятии решений в групповых чатах, проведите опрос: выберите нужный чат, нажмите значок опроса, введите вопрос и варианты ответов и сохраните. Таким образом каждый сможет ответить быстро, минуя десятки сообщений.

Эти советы помогут уберечь чаты от хаоса, а ваши отношения с коллегами и близкими – от лишнего напряжения.