Город Илона Маска на Луне может остаться без воды уже через два года

Илон Маск хочет построить на Луне город, который сможет самостоятельно расширяться. Однако новое исследование показывает, что главная проблема такого проекта может заключаться не в ракетах или строительстве, а в ограниченных запасах воды.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск в начале 2026 года заявил о планах компании создать на Луне "саморазвивающийся город". По его замыслу, масштабное поселение должно появиться менее чем через 10 лет. Об этом пишет Gizmodo.

Хватит ли человечеству воды для жизни на Луне?

Однако реализация этой идеи будет зависеть не только от технических возможностей космических аппаратов, но и от того, сможет ли Луна обеспечить людей необходимыми ресурсами. Важнейшим из них является вода, без которой невозможны длительное проживание, производство пищи и поддержание работы человеческой инфраструктуры.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Space Technologies, поставило под сомнение возможность создания большого постоянного поселения на спутнике Земли. Авторы работы оценили, на сколько хватит лунных ресурсов для поддержания города с населением более 1 миллиона человек.

Результат оказался неутешительным: даже по относительно оптимистичным оценкам запасов воды такое поселение могло бы исчерпать доступные ресурсы всего за чуть более двух лет.

Откуда на Луне взялась вода

Считается, что вода попала на поверхность Луны еще на ранних этапах ее формирования. Богатые водой астероиды бомбардировали спутник Земли, оставляя после ударов вещество, которое впоследствии могло накапливаться в полярных регионах.

На полюсах Луны расположены большие кратеры с высокими краями. Они препятствуют попаданию солнечного света внутрь, создавая участки постоянной тени. Именно в таких местах, по предположениям ученых, могут храниться значительные запасы водяного льда.

Вода в этих регионах представляет особый интерес для будущих космических миссий. Ее можно было бы использовать не только для питья, но и для выращивания продуктов питания, гигиены и других повседневных нужд обитателей лунной базы.

Астроном Смитсоновской астрофизической обсерватории и соавтор исследования Мартин Элвис объяснил, почему открытие воды на полюсах изменило представления о длительных полетах людей на Луну.

Наличие воды на лунных полюсах меняет весь подход к пребыванию людей на Луне. Внезапно становится практически возможным представить себе "лунную деревню", где люди могли бы выживать, не доставляя с Земли каждую последнюю каплю воды. Они могли бы выращивать собственную пищу, принимать душ и пользоваться исправными туалетами, – написал Элвис в статье для журнала Frontiers.

Несмотря на предыдущие свидетельства наличия воды на Луне, точный объем ее запасов остается неизвестным. Ученые до сих пор не имеют окончательного ответа, сколько льда можно добыть и использовать для поддержания человеческой деятельности.

Сколько лет проживет миллион человек на лунной базе

Авторы нового исследования использовали для расчетов два разных подхода к оценке запасов воды.

По современным оценкам, в постоянно затененных регионах Луны может находиться около 600 миллионов метрических тонн водяного льда. Это примерно 1,3 триллиона фунтов в системе измерения, используемой в исходном источнике.

В то же время в своей работе ученые взяли за основу более оптимистичный сценарий – 1 миллиард метрических тонн воды. Они отдельно отметили, что фактический запас может быть в 20–30 раз меньше. Исследователи сравнили доступные лунные ресурсы с потребностями города, в котором проживает 1 миллион человек. В расчетах учитывались не только питьевая вода, но и потребности повседневной жизни, производства продуктов питания и функционирования инфраструктуры.

Даже при самом благоприятном сценарии без строгой системы повторного использования воды лунный город смог бы просуществовать лишь несколько лет. В противном случае, если ориентироваться на более низкие оценки запасов, ситуация была бы еще сложнее.

Спасет ли ситуацию переработка воды

Отдельно ученые рассмотрели сценарий, в котором лунный город использует чрезвычайно эффективную систему повторного использования воды.

За основу они взяли технологии, применяемые на Международной космической станции. Ее система обеспечивает повторное использование примерно 98 % воды.

Такой уровень эффективности существенно увеличил бы срок существования поселения. По расчетам исследователей, в этом случае город с населением в 1 миллион человек мог бы использовать запасы воды чуть больше века. Однако даже этот результат не означает, что проблема ресурсов исчезает. Лунное поселение, рассчитанное на сотни тысяч или миллионы человек, потребует постоянного контроля за потреблением, сложных систем очистки и ремонта оборудования.

Кроме того, в исследовании используются оценки запасов воды, которые могут оказаться завышенными. Если фактический объем льда действительно будет в 20–30 раз меньше, чем в оптимистическом сценарии, то продолжительность автономного существования города значительно сократится.

Каким может быть реалистичное поселение на Луне

По мнению исследователей, полномасштабный лунный город с населением более 1 миллиона человек может оказаться нереалистичным, если он будет полагаться исключительно на доступные запасы воды.

Однако это не означает, что постоянное человеческое поселение на Луне невозможно. Гораздо более реалистичным сценарием является создание небольшой базы, предназначенной для научных исследований, испытания технологий и изучения лунной поверхности.

Ученые подсчитали, что поселение с населением примерно от 1 000 до 10 000 человек могло бы использовать доступные запасы воды в течение нескольких столетий.

Такой формат был бы менее масштабным, но потенциально лучше соответствовал бы реальным ресурсным возможностям Луны. Небольшая база могла бы постепенно развиваться, увеличивая количество жителей по мере совершенствования технологий добычи, очистки и повторного использования воды.

Авторы исследования не считают, что ограниченные запасы воды окончательно закрывают путь к созданию больших лунных городов. Они предлагают несколько направлений, которые могли бы помочь преодолеть эту проблему.

Первое – повышение эффективности систем повторного использования воды. Если инженерам удастся свести потери к минимуму, поселения смогут дольше функционировать без пополнения запасов. Второе – сокращение потребления воды. Это может предполагать разработку новых технологий выращивания продуктов питания, гигиены и жизнеобеспечения, которые будут требовать меньше ресурсов. Третье – доставка воды с других космических объектов. Исследователи допускают, что в будущем воду можно будет доставлять на Луну с астероидов, богатых льдом.

Четвертое направление – поиск новых залежей воды на самой Луне. Если будущие миссии обнаружат дополнительные доступные запасы льда, оценки ресурсного потенциала спутника могут существенно измениться.

Что это означает для планов Илона Маска

Идея Маска о "самостоятельно растущем городе" предполагает гораздо больший масштаб, чем небольшие научные базы. Однако исследование показывает, что создание большого поселения потребует не только мощных ракет и строительных технологий, но и надежной системы обеспечения ресурсами.

Ученые подчеркивают, что для реализации амбициозных планов космических миллиардеров прежде всего нужно найти больше воды.

Если амбициозные планы космических миллиардеров должны быть реализованы, то поиск дополнительной воды станет первым шагом, – написал Мартин Элвис.

Таким образом, главным ограничением для будущих лунных городов может стать не отсутствие строительных технологий, а способность обеспечить стабильную поставку жизненно необходимых ресурсов. Даже самые эффективные системы повторного использования не отменяют необходимости в новых источниках воды, если человечество планирует создать на Луне большой и долгосрочный город.