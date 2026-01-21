ООН объявляет "глобальное водное банкротство": что это значит для планеты и каждого человека

Исследователи Института ООН по водным ресурсам заявили о начале эпохи глобального водного банкротства. Привычные термины "водный стресс" и "водный кризис" больше не отражают актуальную ситуацию во многих регионах мира.

Ученые отмечают, что реки, озера и подземные водоносные горизонты истощаются быстрее, чем природа успевает их пополнять. Это привело к потерям природного водного капитала, которые называют "необратимыми", по крайней мере при нашей жизни, говорится в отчете United Nations University.

Что означает состояние глобального водного банкротства?

Ученые определили водное банкротство как состояние, когда длительное использование воды и загрязнения превысили потоки восстановления и безопасные пределы истощения. Ключевые части водных систем больше не могут в реалистичные сроки вернуться к предыдущим уровням снабжения.

По данным отчета Университета ООН, человечество не только перерасходовало ежегодный возобновляемый водный "доход" из рек, почв и снежного покрова, но и исчерпало долгосрочные "сбережения" в водоносных горизонтах, ледниках, водно-болотных угодьях и других природных резервуарах.

Это привело к исчезновению озер и водно-болотных угодий, проседанию земли в дельтах и прибрежных городах, а также необратимой потере биоразнообразия. Кавех Мадани, директор Института ООН по водным ресурсам, окружающей среды и здоровья, подчеркивает, что многие регионы живут за пределами своих гидрологических возможностей, а многие критические водные системы уже обанкротились.

Статистика демонстрирует масштабы проблемы: половина крупных озер мира потеряла воду с начала 1990-х годов, что повлияло на четверть человечества, которая напрямую зависит от этих озер. За последние пятьдесят лет планета потеряла примерно 410 миллионов гектаров природных водно-болотных угодий – площадь, почти равную по размеру всему Европейскому Союзу.



Озера и реки пересыхают / Фото Unsplash

Около 70 процентов основных мировых водоносных горизонтов демонстрируют долгосрочный спад. Более 30 процентов глобальной массы ледников было потеряно с 1970 года в нескольких локациях, причем целые горные хребты на низких и средних широтах могут полностью потерять функциональные ледники в течение десятилетий. Десятки крупных рек теперь не достигают моря в течение большой части года.

Человеческие последствия этого процесса поражают: 75 процентов человечества живет в странах, классифицированных как водно-опасные или критически водно-опасные. Два миллиарда человек обитают на земле, оседающей из-за опустошения водных резервуаров под ней, некоторые города опускаются на 25 сантиметров ежегодно. Четыре миллиарда людей сталкиваются с серьезной нехваткой воды по крайней мере один месяц в году.

Сельское хозяйство остается крупнейшим потребителем пресной воды:

Около 70 процентов глобального водозабора идет на аграрные нужды.

Более 40 процентов оросительной воды добывается из водоносных горизонтов, которые постоянно истощаются.

Примерно 170 миллионов гектаров орошаемых сельскохозяйственных угодий находятся под высоким или очень высоким водным стрессом – площадь, эквивалентна территориям Франции, Испании, Германии и Италии вместе взятых.

Мадани отмечает, что миллионы фермеров пытаются выращивать больше продовольствия из ограниченных, загрязненных или исчезающих источников воды. Без быстрых переходов к водосберегающему сельскому хозяйству водное банкротство будет распространяться стремительно.

Отчет предостерегает, что регион может испытать наводнение одного года и все равно оставаться водообанкротившимся, если долгосрочные изъятия превышают пополнение. Водное банкротство касается не того, насколько влажным или сухим выглядит место, а баланса, учета и устойчивости.

Что можно сделать?

Документ содержит призыв к перезагрузке глобальной водной программы, которая должна формально признать состояние водного банкротства, рассматривать воду как ограничение и возможность для выполнения обязательств по климату, биоразнообразия и земли, а также использовать водный вопрос как катализатор для ускорения сотрудничества между государствами-членами ООН.

Практическое управление водным банкротством требует от правительств сосредоточиться на предотвращении дальнейшего необратимого ущерба, восстановлении баланса прав и ожиданий в соответствии с деградировавшими возможностями, поддержке справедливых переходов для сообществ, чьи средства к существованию должны измениться, и трансформации водоемких секторов.

Проблема всех

Отчет подчеркивает, что водное банкротство – это не только гидрологическая проблема, а вопрос справедливости с глубокими социальными и политическими последствиями. Бремя непропорционально ложится на мелких фермеров, коренные народы, малообеспеченных городских жителей и молодежь, тогда как выгоды от чрезмерного использования часто получали более влиятельные субъекты.

Заместитель Генерального секретаря ООН Чилидзи Марвала, ректор Университета ООН, отмечает, что водное банкротство становится движущей силой хрупкости, перемещения и конфликта. Справедливое управление им – обеспечение защиты уязвимых сообществ и справедливое распределение неизбежных потерь – теперь является центральным для поддержания мира, стабильности и социальной сплоченности на планете.

Мадани добавляет, что управление банкротством требует честности, мужества и политической воли, цитирует чиновника издание ScienceAlert. Невозможно восстановить исчезнувшие ледники или повторно наполнить остро сжатые водоносные горизонты, но можно предотвратить дальнейшую потерю природного капитала и переосмыслить институты для жизни в пределах новых гидрологических ограничений.