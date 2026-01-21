ООН оголошує "глобальне водне банкрутство": що це означає для планети та кожної людини

Дослідники Інституту ООН з водних ресурсів заявили про початок епохи глобального водного банкрутства. Звичні терміни "водний стрес" та "водна криза" більше не відображають актуальну ситуацію у багатьох регіонах світу.

Учені зазначають, що річки, озера та підземні водоносні горизонти виснажуються швидше, ніж природа встигає їх поповнювати. Це призвело до втрат природного водного капіталу, які називають "незворотними", принаймні за нашого життя, йдеться у звіті United Nations University.

Що означає стан глобального водного банкрутства?

Науковці визначили водне банкрутство як стан, коли тривале використання води та забруднення перевищили потоки відновлення та безпечні межі виснаження. Ключові частини водних систем більше не можуть в реалістичні терміни повернутися до попередніх рівнів постачання.

За даними звіту Університету ООН, людство не лише перевитратило щорічний відновлюваний водний "дохід" з річок, ґрунтів та снігового покриву, але й вичерпало довгострокові "заощадження" у водоносних горизонтах, льодовиках, водно-болотних угіддях та інших природних резервуарах.

Це призвело до зникнення озер та водно-болотних угідь, просідання землі в дельтах та прибережних містах, а також незворотної втрати біорізноманіття. Кавех Мадані, директор Інституту ООН з водних ресурсів, навколишнього середовища та здоров'я, підкреслює, що багато регіонів живуть за межами своїх гідрологічних можливостей, а багато критичних водних систем вже збанкрутували.

Статистика демонструє масштаби проблеми: половина великих озер світу втратила воду з початку 1990-х років, що вплинуло на чверть людства, яка безпосередньо залежить від цих озер. За останні п'ятдесят років планета втратила приблизно 410 мільйонів гектарів природних водно-болотних угідь – площу, майже рівну за розміром усьому Європейському Союзу.



Озера та річки пересихають / Фото Unsplash

Близько 70 відсотків основних світових водоносних горизонтів демонструють довгостроковий спад. Понад 30 відсотків глобальної маси льодовиків було втрачено з 1970 року в кількох локаціях, причому цілі гірські хребти на низьких та середніх широтах можуть повністю втратити функціональні льодовики протягом десятиліть. Десятки великих річок тепер не досягають моря протягом великої частини року.

Людські наслідки цього процесу вражають: 75 відсотків людства живе в країнах, класифікованих як водно-небезпечні або критично водно-небезпечні. Два мільярди людей мешкають на землі, що осідає через спустошення водних резервуарів під нею, деякі міста опускаються на 25 сантиметрів щорічно. Чотири мільярди людей стикаються з серйозною нестачею води принаймні один місяць на рік.

Сільське господарство лишається найбільшим споживачем прісної води:

Близько 70 відсотків глобального водозабору йде на аграрні потреби.

Понад 40 відсотків зрошувальної води видобувається з водоносних горизонтів, які постійно виснажуються.

Приблизно 170 мільйонів гектарів зрошуваних сільськогосподарських угідь перебувають під високим або дуже високим водним стресом – площа, еквівалентна територіям Франції, Іспанії, Німеччини та Італії разом узятих.

Мадані наголошує, що мільйони фермерів намагаються вирощувати більше продовольства з обмежених, забруднених або зникаючих джерел води. Без швидких переходів до водозберігаючого сільського господарства водне банкрутство поширюватиметься стрімко.

Звіт застерігає, що регіон може зазнати повені одного року і все одно залишатися водозбанкрутілим, якщо довгострокові вилучення перевищують поповнення. Водне банкрутство стосується не того, наскільки вологим чи сухим виглядає місце, а балансу, обліку та сталості.

Що можна зробити?

Документ містить заклик до перезавантаження глобальної водної програми, яка повинна формально визнати стан водного банкрутства, розглядати воду як обмеження та можливість для виконання зобов'язань щодо клімату, біорізноманіття та землі, а також використовувати водне питання як каталізатор для прискорення співпраці між державами-членами ООН.

Практичне управління водним банкрутством вимагає від урядів зосередитись на запобіганні подальшій незворотній шкоді, відновленні балансу прав та очікувань відповідно до деградованої спроможності, підтримці справедливих переходів для спільнот, чиї засоби до існування мають змінитися, та трансформації водомістких секторів.

Проблема всіх

Звіт підкреслює, що водне банкрутство – це не лише гідрологічна проблема, а питання справедливості з глибокими соціальними та політичними наслідками. Тягар непропорційно лягає на дрібних фермерів, корінні народи, малозабезпечених міських мешканців і молодь, тоді як вигоди від надмірного використання часто отримували більш впливові суб'єкти.

Заступник Генерального секретаря ООН Чилідзі Марвала, ректор Університету ООН, зазначає, що водне банкрутство стає рушійною силою крихкості, переміщення та конфлікту. Справедливе управління ним – забезпечення захисту вразливих спільнот та справедливого розподілу неминучих втрат – тепер є центральним для підтримання миру, стабільності та соціальної згуртованості на планеті.

Мадані додає, що управління банкрутством вимагає чесності, мужності та політичної волі, цитує посадовця видання ScienceAlert. Неможливо відновити зниклі льодовики або повторно наповнити гостро стиснуті водоносні горизонти, але можна запобігти подальшій втраті природного капіталу та переосмислити інституції для життя в межах нових гідрологічних обмежень.