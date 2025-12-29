4 сенсора Android-смартфона, которые вы не используете, а стоит

Современные Android-смартфоны оснащены десятками датчиков, которые обычно работают незаметно. Они выключают экран во время разговора, настраивают яркость или помогают ориентироваться на карте. Однако с помощью специальных приложений эти компоненты можно активировать, превратив смартфон в полезный инструмент.

Большинство пользователей сталкиваются с работой сенсоров ежедневно, даже не задумываясь об этом. Например, датчик приближения выключает дисплей, когда вы подносите телефон к лицу, чтобы избежать случайных нажатий и сохранить заряд аккумулятора. Однако все эти сенсоры можно применить и при специфической необходимости, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Больше чем кнопка: 10 скрытых функций камеры вашего смартфона

Какие секретные функции выполняют сенсоры вашего устройства?

Сенсор для умного дома

Датчик внешнего освещения, расположенный возле фронтальной камеры, постоянно измеряет уровень люминесценции вокруг, чтобы автоматически корректировать яркость экрана. Это позволяет использовать его

Владельцы старых телефонов могут использовать этот сенсор для автоматизации "умного дома": программа Upcycling позволяет настроить включение настольной лампы, когда уровень света в комнате падает ниже определенного значения по шкале от 1 до 7.

Датчик температуры для измерения нагрева поверхностей

Некоторые возможности являются эксклюзивными для определенных моделей. Так, смартфоны Pixel 8 Pro, 9 Pro XL и 10 Pro оснащены инфракрасным датчиком температуры. Он позволяет измерять нагрев поверхностей, например, сковородки перед приготовлением пищи, температуру жидкостей или проверять наличие сквозняков возле окон.

Важно! Обычные модели Pixel и другие Android-устройства такой функции пока не имеют.

Сенсор от кражи смартфона

Трехосевой акселерометр есть в каждом современном смартфоне есть в каждом современном смартфоне. Он отслеживает движение в трех измерениях: вверх/вниз, в сторону и вперед/назад. Этот датчик отвечает за работу игрового управления, стабилизацию изображения и функцию активации экрана при поднятии устройства.

Фитнес-приложения используют его для подсчета шагов, отфильтровывая случайные движения. Кроме того, акселерометр помогает безопасности: система защиты от краж автоматически блокирует телефон, если чувствует резкое движение, характерное для вырывания гаджета из рук.

Важнейшая функция – Android Earthquake Alerts System, где миллионы телефонов становятся сетью минисейсмометров для раннего предупреждения о землетрясениях.

Металлоискатель

Магнитометр необходим для точной работы навигации и цифрового компаса, поскольку он определяет магнитное поле Земли. Однако его можно использовать и как металлоискатель для обнаружения предметов из железа.

Это может быть полезно во время ремонта, чтобы найти провода или трубы в стенах, или для проверки качества нержавеющей стали в магазине: сталь высоких марок (304, 316) обычно не магнитится, поэтому реакция датчика укажет на материал низкого качества.

Для тех, кто хочет видеть все показатели в реальном времени, существует приложение Physics Toolbox Sensor Suite. Оно позволяет считывать данные с гироскопа, барометра, микрофона и других сенсоров, отображая их в виде графиков.

Приложение поддерживает экспорт данных в формат CSV для анализа и имеет специальный режим "Американские горки" для изучения сложных движений.

Кроме основных функций, в смартфонах работают датчики влаги возле порта USB и температурные сенсоры внутри корпуса, которые защищают устройство от короткого замыкания и перегрева.