4 сенсори Android-смартфона, які ви не використовуєте, а варто

Сучасні Android-смартфони оснащені десятками датчиків, які зазвичай працюють непомітно. Вони вимикають екран під час розмови, налаштовують яскравість або допомагають орієнтуватися на карті. Проте за допомогою спеціальних застосунків ці компоненти можна активувати перетворивши смартфон на корисний інструмент.

Більшість користувачів стикаються з роботою сенсорів щодня, навіть не замислюючись про це. Наприклад, датчик наближення вимикає дисплей, коли ви підносите телефон до обличчя, щоб уникнути випадкових натискань і зберегти заряд акумулятора. Проте всі ці сенсори можна застосувати й за специфічної потреби, розповідає 24 Канал.

Які секретні функції виконують сенсори вашого пристрою?

Сенсор для розумного будинку

Датчик зовнішнього освітлення, розташований біля фронтальної камери, постійно вимірює рівень люмінесценції навколо, щоб автоматично коригувати яскравість екрана. Це дозволяє використати його

Власники старих телефонів можуть використовувати цей сенсор для автоматизації "розумного дому": програма Upcycling дозволяє налаштувати ввімкнення настільної лампи, коли рівень світла в кімнаті падає нижче певного значення за шкалою від 1 до 7.

Датчик температури для вимірювання нагріву поверхонь

Деякі можливості є ексклюзивними для певних моделей. Так, смартфони Pixel 8 Pro, 9 Pro XL та 10 Pro оснащені інфрачервоним датчиком температури. Він дозволяє вимірювати нагрів поверхонь, наприклад, сковорідки перед приготуванням їжі, температуру рідин або перевіряти наявність протягів біля вікон.

Важливо! Звичайні моделі Pixel та інші Android-пристрої такої функції наразі не мають.

Сенсор від крадіжки смартфона

Тривісний акселерометр є в кожному сучасному смартфоні. Він відстежує рух у трьох вимірах: вгору/вниз, вбік та вперед/назад. Цей датчик відповідає за роботу ігрового керування, стабілізацію зображення та функцію активації екрана при піднятті пристрою.

Фітнес-застосунки використовують його для підрахунку кроків, відфільтровуючи випадкові рухи. Крім того, акселерометр допомагає безпеці: система захисту від крадіжок автоматично блокує телефон, якщо відчуває різкий рух, характерний для виривання гаджета з рук.

Найважливіша функція – Android Earthquake Alerts System, де мільйони телефонів стають мережею мінісейсмометрів для раннього попередження про землетруси.

Металошукач

Магнітометр необхідний для точної роботи навігації та цифрового компаса, оскільки він визначає магнітне поле Землі. Проте його можна використовувати і як металошукач для виявлення предметів із заліза.

Це може бути корисно під час ремонту, щоб знайти дроти або труби в стінах, або для перевірки якості нержавіючої сталі в магазині: сталь високих марок (304, 316) зазвичай не магнітиться, тому реакція датчика вкаже на матеріал нижчої якості.

Для тих, хто хоче бачити всі показники в реальному часі, існує застосунок Physics Toolbox Sensor Suite. Він дозволяє зчитувати дані з гіроскопа, барометра, мікрофона та інших сенсорів, відображаючи їх у вигляді графіків.

Застосунок підтримує експорт даних у формат CSV для аналізу та має спеціальний режим "Американські гірки" для вивчення складних рухів.

Окрім основних функцій, у смартфонах працюють датчики вологи біля порту USB та температурні сенсори всередині корпусу, які захищають пристрій від короткого замикання та перегріву.