Почему Telegram и TikTok считают главными угрозами для украинских детей

В Украине продолжается дискуссия о возможных возрастных ограничениях доступа детей к социальным сетям. В центре обсуждения не полный запрет, а инструменты уменьшения рисков, роль платформ, родителей и государства, а также специфические угрозы украинского контекста.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин продвигает идею возрастных ограничений для доступа к социальным сетям к социальным сетям. По его словам, во многих странах дискуссия ведется вокруг отметки в 16 лет. Именно к этому возрасту, согласно рекомендациям психологов, формируются ключевые когнитивные способности, а сознание ребенка остается более уязвимым к манипуляциям, в частности из-за формирования зависимости от виртуальной среды. Об этом Ярослав Юрчишин рассказал в своем интервью для сайта 24 Канала.

Какие платформы создают наибольшие риски для детей?

В то же время речь идет не о тотальном запрете, а о минимизации негативного влияния и предотвращении преступлений в соцсетях. Среди ключевых вопросов – реальная верификация возраста, родительский контроль, правила пользования гаджетами в школах, риски вербовки подростков через алгоритмы, создание украинского детского контента и развитие инструментов противодействия манипуляциям и сгенерированным материалам.

Отдельной темой является определение самих соцсетей. Например, Telegram позиционирует себя как мессенджер, но имеет каналы, выполняющие функцию медиа. Именно Telegram Юрчишин называет самым большим вызовом в украинских условиях.

Вторым по уровню риска сейчас, но потенциально еще более проблемным в будущем, депутат считает TikTok. Он объясняет это эффективным использованием механизмов искусственного интеллекта – таргетирования, поиска и прицельной работы с аудиторией. Дополнительный фактор – популярность короткого видеоформата среди детей и подростков.

Соцсеть X, по словам Юрчишина, сейчас превратилась в "токсичное болото", однако украинские дети почти ею не пользуются. Зато появляется много нишевых платформ. Среди примеров – BeReal, которая поощряет пользователей публиковать фото с места пребывания в конкретный момент. Депутат обращает внимание на риски, если такие сервисы будут использовать иностранные спецслужбы. Дети могут публиковать фото, не задумываясь, какие объекты попадают в кадр.

Юрчишин отмечает, что подход к различным платформам должен быть унифицированным. В качестве примера он приводит YouTube с возрастными градациями и сервисом YouTube Kids, который ограничивает доступ к взрослому контенту и уменьшает риски буллинга со стороны старших пользователей. В то же время полностью исключить доступ ребенка к контенту для старшей аудитории сложно – в таких случаях многое зависит от позиции родителей.

Facebook, по его словам, декларирует минимальный возраст пользователя с 14 лет, но проверить это на практике непросто. Хотя алгоритмы способны определять младших пользователей по характеру запросов и контента, системной верификации пока не хватает.

Депутат убежден, что самый эффективный путь – сотрудничество государства с платформами. В демократических странах эта тема активно развивается, и, по его мнению, в ближайшее время многие соцсети будут заинтересованы в создании более безопасной цифровой среды для детей.

Он также обращает внимание на парадокс: в реальном мире существуют четкие возрастные ограничения по алкоголю, наркотиков или азартных игр, тогда как в виртуальном пространстве эти барьеры часто фактически отсутствуют или легко обходятся.