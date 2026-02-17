По следам Австралии: Германия хочет ограничить соцсети для детей

Германия приближается к введению возрастных ограничений для соцсетей. Правительственные партии поддержали инициативу о запрете доступа для детей до 14 лет и отдельных правил для подростков до 16. Решение может усилить напряжение в отношениях с США.

У Германии растет поддержка идеи ввести возрастные ограничения для пользования социальными сетями. Партия социал-демократов Германии поддержала предложение консерваторов канцлера Фридриха Мерца по ограничению доступа к цифровым платформам для лиц моложе 16 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Смотрите также Возрастной предел для соцсетей: может ли работать ограничение для детей до 16 лет

Какие именно ограничения планируют ввести?

С инициативой выступили представители Социал-демократической партии Германии. В частности, заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Armand Zorn заявил, что новые правила направлены на защиту детей и молодежи в цифровом пространстве.

Согласно предложению социал-демократов, детям до 14 лет планируют полностью запретить пользование социальными сетями. Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет платформы должны будут обеспечить специально адаптированный контент.

В Берлине объясняют инициативу инициативой необходимостью создания безопасной цифровой среды без алгоритмов, вызывающих зависимость, а также без неприемлемого контента – языка ненависти, подстрекательства, дезинформации и насилия.

Кроме того, социал-демократы предлагают изменить правила показа контента и для взрослых пользователей. Вместо автоматических алгоритмических рекомендаций такие механизмы должны включаться только по прямому запросу пользователя.

Как пишет DW, ожидается, что федеральное правительство примет совместную инициативу Христианско-демократического союза и СДПГ позже в этом году. Если это произойдет, Германия присоединится к более широкой европейской тенденции усиления контроля над цифровыми сервисами, которые считают потенциально вредными или такими, формирующими зависимость.

Инициатива появилась на фоне подготовки визита канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Потенциальные ограничения могут обострить отношения с американскими технологическими компаниями, среди которых Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Snap Inc, Space Exploration Technologies Corp и Twitter Inc, работающих на немецком рынке.