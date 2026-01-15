Астронавты вернулись на Землю после первой в истории МКС медицинской эвакуации: как это было

Четыре астронавта миссии SpaceX Crew-11 успешно приводнились у побережья Калифорнии 15 января после досрочного завершения их миссии. Экипаж должен был оставаться на орбите еще месяц, но вернулся раньше из-за проблем со здоровьем одного из членов команды. Это первый случай в 25-летней истории Международной космической станции, когда миссию прервали по медицинским причинам.

Как все прошло?

Капсула Crew Dragon с американскими астронавтами Майком Финком и Зиной Кардман, японским космонавтом Кимией Юи и россиянином Олегом Платоновым приводнилась в Тихом океане в 03:41 по местному времени (11:41 в Киеве). Это произошло примерно через 10,5 часов после отстыковки от станции, пишет 24 Канал со ссылкой на Space.

Экипаж стартовал на МКС летом, 1 августа 2025 года, в рамках ротационной миссии, которая обычно длится около шести месяцев. Однако 7 января NASA объявила об отмене запланированного выхода в открытый космос из-за медицинской проблемы одного из членов экипажа. На следующий день агентство сообщило о решении завершить миссию досрочно.

Представители NASA не разглашают личность пострадавшего космонавта и детали заболевания, ссылаясь на конфиденциальность. Однако известно, что состояние члена экипажа стабильное и ситуация не является критической.

Администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул во время пресс-конференции 8 января, что это не экстренная эвакуация. По его словам, команда приняла решение о досрочном возвращении, поскольку возможности для надлежащей диагностики и лечения на МКС ограничены.

Миссия Crew-11 длилась 167 дней, из которых 165 астронавты провели на станции. Для Кардман и Платонова это был первый полет в космос, для Юи – второй, а для Финка – четвертый. Японский космонавт насчитал всего 309 дней в космосе, тогда как Финк провел на орбите суммарно 549 дней.

После отлета Crew-11 на МКС осталось только три человека: американец Кристофер Уильямс и два российских космонавта, которые прибыли 27 ноября на корабле "Союз". Следующая миссия SpaceX Crew-12 запланирована на 15 февраля.

Не мало ли персонала для обслуживания МКС?

Представители NASA уверяют, что не волнуются из-за временного дефицита персонала. Уильямс прошел подготовку для самостоятельной работы в американском сегменте станции, а тысячи специалистов в центрах управления по всему миру будут помогать координировать работу.

Стоит отметить, что три человека были стандартным экипажем МКС на протяжении почти десятилетия. Станция непрерывно принимает ротационные экипажи с ноября 2000 года. Количество постоянного персонала увеличили до шести человек в 2009 году, а до семи – в 2020-м.

Первая эвакуация по медицинским причинам

Статистические анализы NASA предусматривали медицинскую эвакуацию примерно раз в три года, как отметил главный медицинский директор агентства Джеймс Полк. Поэтому все на самом деле удивлены, что первый такой случай произошел только сейчас.

Хотя эта эвакуация и является первой в опыте МКС, полет астронавтов на Землю ничем не отличается от любого обычного возвращения. Экипаж сел в свой космический корабль, закрыл люки, отстыковался и полетел в сторону планеты.

Отстыковка корабля SpaceX Crew Dragon, называющегося "Endeavour", произошла еще в среду, 14 января, в 17:05 по североамериканскому восточному времени (22:05 по Гринвичу, 00:05 по Киеву, то есть в начале суток 15 января ), отмечает график на сайте NASA.

), отмечает график на сайте NASA. Путешествие домой было достаточно быстрым по сравнению с продолжительностью их пребывания на орбите. Приводнение капсулы в Тихом океане вблизи побережья Южной Калифорнии ожидается произошло вовремя, как и предполагали расчеты.

За 51 минуту до касания воды корабль выполнил критически важный маневр – включил двигатели для торможения и входа в плотные слои атмосферы.

Он также использовал парашюты для более плавного спуска.

Момент падения корабля на воду: видео

Специалисты SpaceX приблизились к капсуле в воде на специальных судах для подбора экипажа и транспортировки астронавтов на материк.



15 января 2026 года судно для спасения приближается к капсуле Crew Dragon экипажа Crew-11 / Фото NASA

Были ли похожие случаи в прошлом?

Стоит отметить, что Crew-11 не стала первой космической миссией в целом, которую завершили досрочно из-за болезни. В ноябре 1985 года Советский Союз вернул трех космонавтов со станции "Салют-7" раньше запланированного из-за заболевания 33-летнего Владимира Васютина. После возвращения на Землю его госпитализировали. Исследователи предполагают, что космонавт страдал от инфекции предстательной железы, которую мог скрыть от планировщиков миссии перед стартом.