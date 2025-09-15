Новые научные данные свидетельствуют, что игры в виртуальной и дополненной реальности могут снижать чувство одиночества и положительно влиять на психическое здоровье. Исследование показало, что социальные контакты в VR и AR средах помогают игрокам чувствовать себя лучше.

Видеоигры способны улучшать психологическое состояние человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое исследование, проведенное учеными с кафедры кинезиологии Университета штата Мичиган.

Как VR и AR игры влияют на психологическое состояние?

В рамках эксперимента 345 участников играли в настольный теннис, боулинг и бильярд в виртуальных и дополненных средах на платформах Nintendo и Meta. После игровых сессий их попросили оценить уровень психологического благополучия, одиночества и степень погружения в игру.

Результаты оказались показательными: те, кто глубже погружался в VR и AR игры, сообщили о более высоком уровне психологического благополучия. Особенно важным оказался социальный аспект – ощущение взаимодействия с другими людьми значительно снижало одиночество.

Исследователи отмечают, что аватары, живое общение и невербальные сигналы в виртуальных играх создают ощущение присутствия с другими игроками. Это превращает игру в более социальный опыт. В то же время ученые отмечают: VR и AR не могут стать универсальным решением для всех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем. Однако для многих пользователей такой формат может иметь терапевтический эффект.

Подобные выводы делали и другие исследования: в частности, в 2021 году в Frontiers in Psychology было доказано, что социальные VR-игры значительно повышают уровень благосостояния. Анализ почти четырех тысяч участников также подтвердил: видеоигры способны формировать важный социальный капитал.

Какое еще применение имеет VR и AR в современной реальности?

Недавно компания Meta, один из лидеров в производстве VR и AR аксессуаров, объявила о партнерстве с оборонной компанией Anduril Industries, соучредителем которой является Палмер Лаки. Он ранее работал в Meta над проектом Oculus. В рамках сотрудничества компании будут разрабатывать технологии расширенной реальности (XR) для военных нужд, в частности, для помощи солдатам на поле боя.

Этот шаг может не только стать новым источником дохода для Meta, но и свидетельствует об изменении взглядов в Кремниевой долине.

Палмер Лаки отметил, что гарнитуры Meta "столь же полезны на поле боя, как и на голове любого потребителя". Это касается и искусственного интеллекта, который разрабатывают частные компании, а затем используют в государственном секторе.