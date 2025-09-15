Нові наукові дані свідчать, що ігри у віртуальній та доповненій реальності можуть знижувати відчуття самотності й позитивно впливати на психічне здоров'я. Дослідження показало, що соціальні контакти у VR та AR середовищах допомагають гравцям відчувати себе краще.

Відеоігри здатні покращувати психологічний стан людини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нове дослідження, проведене науковцями з кафедри кінезіології Університету штату Мічиган.

Як VR та AR ігри впливають на психологічний стан?

У межах експерименту 345 учасників грали в настільний теніс, боулінг та більярд у віртуальних і доповнених середовищах на платформах Nintendo та Meta. Після ігрових сесій їх попросили оцінити рівень психологічного благополуччя, самотності та ступінь занурення у гру.

Результати виявилися показовими: ті, хто глибше занурювався у VR та AR ігри, повідомили про вищий рівень психологічного добробуту. Особливо важливим виявився соціальний аспект – відчуття взаємодії з іншими людьми значно знижувало самотність.

Дослідники відзначають, що аватари, живе спілкування та невербальні сигнали у віртуальних іграх створюють відчуття присутності з іншими гравцями. Це перетворює гру на більш соціальний досвід. Водночас науковці наголошують: VR та AR не можуть стати універсальним рішенням для всіх, хто має проблеми з психічним здоров’ям. Однак для багатьох користувачів такий формат може мати терапевтичний ефект.

Подібні висновки робили й інші дослідження: зокрема, у 2021 році у Frontiers in Psychology було доведено, що соціальні VR-ігри значно підвищують рівень добробуту. Аналіз майже чотирьох тисяч учасників також підтвердив: відеоігри здатні формувати важливий соціальний капітал.

Яке ще застосування має VR та AR в сучасній реальності?

Нещодавно компанія Meta, один з лідерів у виробництві VR та AR аксесуарів, оголосила про партнерство з оборонною компанією Anduril Industries, співзасновником якої є Палмер Лакі. Він раніше працював у Meta над проєктом Oculus. У рамках співпраці компанії розроблятимуть технології розширеної реальності (XR) для військових потреб, зокрема, для допомоги солдатам на полі бою.

Цей крок може не лише стати новим джерелом доходу для Meta, а й свідчить про зміну поглядів у Кремнієвій долині.

Палмер Лакі відзначив, що гарнітури Meta "настільки ж корисні на полі бою, як і на голові будь-якого споживача". Це стосується і штучного інтелекту, який розробляють приватні компанії, а потім використовують у державному секторі.