Ученые из Пекинского университета еще в 2024 году обнаружили, что внутреннее ядро Земли могло приостановить свое вращение относительно поверхности и даже начать двигаться в обратном направлении. Это явление, вероятно, является частью природного цикла, повторяющегося каждые несколько десятилетий. Но как оно может влиять на продолжительность дня и магнитное поле планеты?

По данным ученых, изменение направления вращения является частью природного цикла, который длится около 60-70 лет. Подобное изменение, согласно их анализу, произошло в начале 1970-х годов, рассказывает 24 Канал. Замедление движения было обнаружено еще в прошлом году, а результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Что известно об изменении движения ядра Земли?

Исследователи И Ян и Сяодун Сун из Пекинского университета проанализировали данные о сейсмических волнах от землетрясений, проходивших через центр Земли с 1960-х годов до сегодняшнего дня. Они заметили, что примерно в 2009 году внутреннее ядро планеты практически прекратило вращаться быстрее, чем ее поверхность, а затем, возможно, начало вращаться в противоположном направлении,

Внутреннее ядро Земли Это твердый металлический шар, преимущественно из железа и никеля, размером примерно с Плутон. Оно "плавает" в жидком внешнем ядре, что позволяет ему вращаться независимо. Его движение является результатом противодействия двух сил: магнитного поля, генерируемого жидким внешним ядром, и гравитационных сил мантии.



Иллюстративное изображение разделения Земли на части от поверхности до ядра / Фото Depositphotos

Как это повлияет на человечество?

Паниковать не стоит – это не приведет к глобальным катастрофам или изменению полюсов. Однако такие изменения могут иметь незначительные, но заметные последствия для глобальных систем Земли. В частности, они коррелируют с колебаниями в продолжительности земных суток (изменения на миллисекунды), а также могут влиять на магнитное поле, глобальный климат и уровень моря в пределах того же многодесятилетнего цикла.

Например,, в этом году было зафиксировано три самых коротких суток с рекордной продолжительностью в истории наблюдений. Это произошло из-за ускорения вращения Земли. В частности, самыми короткими были 9 июля, 22 июля и 5 августа. В эти дни продолжительность суток сократится на 1,3-1,5 миллисекунды

Стоит отметить, что эта теория не является общепризнанной в научном сообществе. Например, исследование Джона Уидейла из Университета Южной Калифорнии предполагает, что этот цикл гораздо короче и длится около шести лет.

По его данным, ядро изменило направление в начале 1970-х. Сложность заключается в том, что данные о глубинах Земли ограничены и "зашумлены", поэтому их интерпретация может отличаться.

Так почему же земное ядро замедлило вращение?

Уидейл утверждает, что замедление скорости внутреннего ядра было вызвано перемешиванием жидкого железа внешнего ядра, которое его окружает и генерирует магнитное поле Земли, а также гравитационным притяжением плотных областей над ним, состоящих из горных пород.

Что же касается последствий на Землю, то Уидейл уже тогда предсказал, что обратное движение внутреннего ядра может изменить продолжительность суток на доли секунды:

Это очень трудно заметить, это около тысячной доли секунды, которая почти теряется в шуме бушующих океанов и атмосферы.

Будущие исследования ученых USC имеют целью еще более детально проанализировать траекторию внутреннего ядра, чтобы точно выяснить, почему оно смещается.