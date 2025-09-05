Науковці з Пекінського університету ще у 2024 році виявили, що внутрішнє ядро Землі могло призупинити своє обертання відносно поверхні та навіть почати рухатися у зворотному напрямку. Це явище, ймовірно, є частиною природного циклу, що повторюється кожні кілька десятиліть. Але як воно може впливати на тривалість дня та магнітне поле планети?

За даними вчених, зміна напрямку обертання є частиною природного циклу, який триває близько 60-70 років. Подібна зміна, згідно з їхнім аналізом, відбулася на початку 1970-х років, розповідає 24 Канал. Сповільнення руху було виявлено ще минулого року, а результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Що відомо зміну руху ядра Землі?

Дослідники І Ян та Сяодун Сун з Пекінського університету проаналізували дані про сейсмічні хвилі від землетрусів, що проходили крізь центр Землі з 1960-х років до сьогодні. Вони помітили, що приблизно у 2009 році внутрішнє ядро планети практично припинило обертатися швидше, ніж її поверхня, а згодом, можливо, почало обертатися у протилежному напрямку,

Внутрішнє ядро Землі Це тверда металева куля, переважно із заліза та нікелю, розміром приблизно з Плутон. Воно "плаває" у рідкому зовнішньому ядрі, що дозволяє йому обертатися незалежно. Його рух є результатом протидії двох сил: магнітного поля, що генерується рідким зовнішнім ядром, та гравітаційних сил мантії.



Ілюстративне зображення поділу Землі на частини від поверхні до ядра / Фото Depositphotos

Як це вплине на людство?

Панікувати не варто – це не призведе до глобальних катастроф чи зміни полюсів. Однак такі зміни можуть мати незначні, але помітні наслідки для глобальних систем Землі. Зокрема, вони корелюють з коливаннями у тривалості земної доби (зміни на мілісекунди), а також можуть впливати на магнітне поле, глобальний клімат та рівень моря в межах того ж багатодесятилітнього циклу.

Наприклад, цього року було зафіксовано три найкоротші доби з рекордною тривалістю в історії спостережень. Це сталося через прискорення обертання Землі. Зокрема, найкоротшими були 9 липня, 22 липня та 5 серпня. В ці дні тривалість доби скоротиться на 1,3-1,5 мілісекунди

Варто зазначити, що ця теорія не є загальновизнаною в науковій спільноті. Наприклад, дослідження Джона Відейла з Університету Південної Каліфорнії припускає, що цей цикл набагато коротший і триває близько шести років.

За його даними, ядро змінило напрямок на початку 1970-х. Складність полягає в тому, що дані про глибини Землі обмежені та "зашумлені", тому їх інтерпретація може відрізнятися.

То чому ж земне ядро сповільнило обертання?

Відейл стверджує, що уповільнення швидкості внутрішнього ядра було спричинено перемішуванням рідкого заліза зовнішнього ядра, яке його оточує і генерує магнітне поле Землі, а також гравітаційним тяжінням щільних областей над ним, що складаються з гірських порід.

Що ж до наслідків на Землю, то Відейл вже тоді передбачив, що зворотний рух внутрішнього ядра може змінити тривалість доби на частки секунди:

Це дуже важко помітити, це близько тисячної частки секунди, яка майже губиться в шумі бурхливих океанів і атмосфери.

Майбутні дослідження вчених USC мають на меті ще більш детально проаналізувати траєкторію внутрішнього ядра, щоб точно з'ясувати, чому воно зміщується.