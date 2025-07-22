Науковці прогнозують кілька днів у 2025 році, коли тривалість доби буде коротшою за стандартні 24 години. Зокрема такими булло 9 липня і буде 22 липня та 5 серпня. В ці дні тривалість доби скоротиться на 1,3-1,5 мілісекунди, інформує 24 Канал.

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Коли буде найкоротша доба 2025 року?

Найкоротшою добою, за прогнозами, стане 22 липня, яке вже називають другим найкоротшим днем за всю історію спостережень за обертанням Землі. Хоча такі зміни непомітні для людського сприйняття, вони викликають інтерес у науковців через складність причин цього явища.

Чому це відбувається?

Земля в середньому здійснює повний оберт навколо своєї осі за 86400 секунд, але цей показник щодня коливається на 1-2 мілісекунди. Останні роки демонструють тенденцію до прискорення обертання планети, особливо після 2020 року, коли скорочення тривалості доби стало більш помітним.

Основною причиною цього явища вважається гравітаційний вплив Місяця, пояснюють науковці з NASA. Коли супутник віддаляється від екватора, Земля починає обертатися швидше, подібно до дзиґи, яку крутять за верхню частину осі.

Окрім впливу Місяця, на швидкість обертання впливають й інші фактори. Серед них – внутрішні процеси планети, які поки що залишаються загадкою для науковців. Деякі дослідники припускають, що прискорення може бути пов'язане з таненням льодовиків через глобальне потепління. Вода, що переміщується до екватора, здатна впливати на розподіл маси планети та її обертання.

Також на тривалість доби впливають сейсмічна активність, зміни рівня води в океанах, погодні явища, магнітне поле та навіть сезонні зміни, наприклад, ріст рослинності влітку, що переміщує масу далі від осі обертання.

Цікаво, що загальна історична тенденція обертання Землі – це уповільнення. У часи динозаврів доба тривала лише 23 години, а через мільйони років вона може досягти 25 годин. Проте короткострокові коливання, як-от у 2025 році, викликають здивування.

Для порівняння, минулий рекорд найкоротшого дня був зафіксований 5 липня 2024 року, коли доба скоротилася на 1,66 мілісекунди. Прогнози на 2025 рік можуть бути перевершені, якщо фактичні вимірювання покажуть ще більше прискорення.

Як це може вплинути на нас?

Такі незначні зміни не впливають прямо на повсякденне життя людей, але вони можуть мати значення для високоточних технологій, наприклад, роботи супутників чи систем GPS, де навіть мілісекунди відіграють роль. Крім того, науковці попереджають, що прискорення обертання Землі можуть мати довгострокові наслідки для планети, хоча конкретні загрози поки не визначені.