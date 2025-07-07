Цього літа наша планета вкотре продемонструє, що її обертання – не стала величина. Дослідники з Міжнародної служби обертання Землі та систем відліку (IERS) визначили дати, коли тривалість доби скоротиться на мілісекунди, розповідає 24 Канал.

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Що відбувається з Землею?

За даними вчених, хоча Земля в середньому робить повний оберт за 86 400 секунд, цей показник коливається на 1-2 мілісекунди щодня. До 2020 року тривалість доби рідко скорочувалася більш ніж на 1 мілісекунду, але останні п'ять років демонструють тенденцію до прискорення – іноді до 1,5 мілісекунди.

У 2025 році ця тенденція зберігається, і три дні – 9 липня, 22 липня та 5 серпня – стануть найкоротшими, коли тривалість доби може скоротитися приблизно на 1,51 мілісекунди. Це пов'язано з віддаленням Місяця від екватора, що впливає на швидкість обертання планети.

Цікаво, що загальна історична тенденція обертання Землі – це уповільнення. У часи динозаврів доба тривала лише 23 години, а через 200 мільйонів років вона може досягти 25 годин. Проте короткострокові коливання, як-от цього літа, викликають здивування серед науковців. Наприклад, рекорд найкоротшого дня був зафіксований 5 липня 2024 року, коли доба скоротилася на 1,66 мілісекунди. Цьогорічні прогнози можуть бути перевершені, якщо фактичні вимірювання покажуть ще більше прискорення.

Причини такого прискорення залишаються загадкою. Деякі вчені вважають, що це може бути пов'язано з внутрішніми процесами планети, адже моделі океанів і атмосфери не пояснюють такого значного прискорення.

Водночас на обертання впливають і зовнішні фактори: землетруси, вулкани, гравітація Місяця та навіть людська діяльність. А тим часом інноваційний телескоп Віри Рубін показав перші зображення Всесвіту та вони заворожують деталями. Вимірювання були проведені в рамках проєкту "Спадщина простору та часу", який має скласти карту 20 мільярдів галактик і виявити 90 000 нових навколоземних астероїдів, а обсяг даних за 10 років сягне 500 петабайтів.