И снова вспышка: очередной взрыв на Солнце может продлить магнитные бури

14 ноября наша звезда снова неспокойна. После нескольких дней перерыва на Солнце зафиксировали очередную вспышку мощнейшего класса X. Первые данные об этом событии уже известны.

Что произошло?

После того как мы пережили очень сильные магнитные бури уровня G4, дошедшие до 30 градуса широты, Солнце вдруг решило, что не готово завершать свой оборот без прощального подарка. 14 ноября 2025 года произошла еще одна вспышка, классифицированная как X4.05. Это несколько слабее, чем предыдущий рекордсмен с силой X5.16, но так же ощутимо, пишет 24 Канал.

Как и раньше, событие произошло в чрезвычайно активной области солнечных пятен AR4274, которая сегодня также породила немного меньшую вспышку класса M. Именно этот регион Солнца ответственный за три предыдущие вспышки класса X.

По данным ресурса SolarHam, на снимках уже видно, как возникает корональный выброс массы (КВМ). Такие события длятся некоторое время (до нескольких часов), поэтому пока невозможно сказать, насколько интенсивным будет выброс, поскольку он еще не состоялся полностью.

Важным фактом является то, что пятна AR4274 сейчас находятся на самом краю видимого диска, на востоке, собираясь спрятаться от нашего взгляда уже в ближайшее время. Это уменьшает вероятность воздействия на Землю. Но SolarHam отмечает, что выброс "направлен на запад", то есть в противоположную сторону, к нам. Это означает, что КВМ может быть частично направлен на нашу планету.



Солнечная вспышка 14 ноября 2025 года / Фото SpaceWeatherLive/SDO/NASA

По состоянию на 13:40 приборы на Земле фиксируют слабый радиационный шторм на уровне S1. Он может влиять на радиосвязь на дневной стороне планеты.

Будет ли магнитная буря?

Относительно потенциальной магнитной бури, то пока трудно сказать, насколько мощной она будет. Такие значительные вспышки могут порождать большие выбросы плазмы. Но проанализировать этот поток смогут только позже. Нас потенциально ожидает магнитная буря на уровне G2-G3 примерно 17 ноября. Этот факт пока не отражен в прогнозах NOAA.