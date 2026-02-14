Три простых правила, которые уберегут вас от покупки плохого геймерского ноутбука

На крупных маркетплейсах все чаще появляются дешевые ноутбуки, которые называют игровыми, хотя они не предназначены для современных игр. Особенно много таких предложений во время праздничных распродаж, когда покупатели ищут выгодные цены.

Если вы планируете купить игровой ноутбук, прежде всего следует знать, чего не делать. Главная ошибка – выбирать слишком дешевые модели от сторонних продавцов на крупных площадках. Даже на авторитетных платформах регулярно появляются предложения от малоизвестных компаний, которые продают так называемые gaming-ноутбуки по привлекательно низкой цене. Об этом пишет Tech Radar.

Смотрите также Надежный резерв во время отключений: как выбрать лучший павербанк для вашего ноутбука

Как не попасть на псевдоигровой ноутбук?

Проблема в том, что большинство таких устройств – это старые офисные или универсальные модели, которым просто изменили позиционирование. В рекламе используют яркие изображения и геймерский стиль, но внутри – обычный ультрабук без дискретной видеокарты. Иногда в характеристиках даже прямо указано интегрированную графику.

Интегрированная графика сама по себе не является недостатком – она прекрасно подходит для повседневной работы и мультимедиа. За последние годы такие решения стали значительно более производительными. Однако для игр они все еще существенно уступают ноутбукам с дискретной видеокартой, которая имеет собственную память и рассчитана именно на обработку 3D-графики.

Первое правило простое: если вам нужен именно игровой ноутбук, ориентируйтесь на бюджет не менее 600–700 долларов. Именно с этого уровня обычно начинаются модели с дискретной графикой. Варианты дешевле 600 долларов редко обеспечивают достаточную производительность для современных игр.

Второе правило – изучайте характеристики заранее, но покупайте во время больших распродаж. Хотя рекордных минимумов может и не быть, большинство качественных моделей продаются по выгодным ценам именно во время национальных праздников и крупных торговых событий. Вне таких периодов хорошие предложения случаются преимущественно как единичные распродажи складов.

Третье правило – проверяйте возможность апгрейда. Большинство современных игровых ноутбуков позволяют добавить оперативную память или накопитель. Как пишет Resetera, некоторые тонкие и премиальные модели имеют распаянную оперативную память. В таком случае конфигурация остается неизменной на весь срок службы устройства.

Если вы покупаете доступную модель, скорее всего она будет иметь 16 ГБ оперативной памяти. Впоследствии может возникнуть потребность расширить ее, особенно если цены на память снизятся. Без возможности апгрейда сделать это будет невозможно.

Эти три правила помогут избежать покупки слабого ноутбука с геймерской этикеткой и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.