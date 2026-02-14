Три прості правила, які вбережуть вас від покупки поганого геймерського ноутбука

На великих маркетплейсах дедалі частіше з’являються дешеві ноутбуки, які називають ігровими, хоча вони не призначені для сучасних ігор. Особливо багато таких пропозицій під час святкових розпродажів, коли покупці шукають вигідні ціни.

Якщо ви плануєте купити ігровий ноутбук, насамперед варто знати, чого не робити. Головна помилка – обирати надто дешеві моделі від сторонніх продавців на великих майданчиках. Навіть на авторитетних платформах регулярно з’являються пропозиції від маловідомих компаній, які продають так звані gaming-ноутбуки за привабливо низькою ціною. Про це пише Tech Radar.

Як не потрапити на псевдоігровий ноутбук?

Проблема в тому, що більшість таких пристроїв – це старі офісні або універсальні моделі, яким просто змінили позиціонування. У рекламі використовують яскраві зображення та геймерський стиль, але всередині – звичайний ультрабук без дискретної відеокарти. Іноді в характеристиках навіть прямо вказано інтегровану графіку.

Інтегрована графіка сама по собі не є недоліком – вона чудово підходить для повсякденної роботи та мультимедіа. За останні роки такі рішення стали значно продуктивнішими. Проте для ігор вони все ще суттєво поступаються ноутбукам із дискретною відеокартою, яка має власну пам’ять і розрахована саме на обробку 3D-графіки.

Перше правило просте: якщо вам потрібен саме ігровий ноутбук, орієнтуйтеся на бюджет щонайменше 600–700 доларів. Саме з цього рівня зазвичай починаються моделі з дискретною графікою. Варіанти дешевші за 600 доларів рідко забезпечують достатню продуктивність для сучасних ігор.

Друге правило – вивчайте характеристики заздалегідь, але купуйте під час великих розпродажів. Хоча рекордних мінімумів може й не бути, більшість якісних моделей продаються за вигідними цінами саме під час національних свят і великих торгових подій. Поза такими періодами хороші пропозиції трапляються переважно як поодинокі розпродажі складів.

Третє правило – перевіряйте можливість апгрейду. Більшість сучасних ігрових ноутбуків дозволяють додати оперативну пам’ять або накопичувач. Як пише Resetera, деякі тонкі й преміальні моделі мають розпаяну оперативну пам’ять. У такому разі конфігурація залишається незмінною на весь термін служби пристрою.

Якщо ви купуєте доступну модель, швидше за все вона матиме 16 ГБ оперативної пам’яті. Згодом може виникнути потреба розширити її, особливо якщо ціни на пам’ять знизяться. Без можливості апгрейду зробити це буде неможливо.

Ці три правила допоможуть уникнути покупки слабкого ноутбука з геймерською етикеткою та зекономити гроші в довгостроковій перспективі.