Может ли USB-порт замедлять работу Wi-Fi: что нужно знать владельцам высокоскоростных адаптеров

USB-адаптеры позволяют быстро оснастить компьютер современным Wi-Fi, но заявленная скорость не всегда соответствует реальной. В некоторых случаях важную роль играет даже тип порта, к которому подключен адаптер.

USB-донглы остаются одним из самых простых способов добавить настольному ПК или ноутбуку современную беспроводную связь. Особенно актуальными они стали с появлением Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7, ведь новые стандарты позволяют передавать данные со скоростью, которая уже измеряется гигабитами в секунду. Об этом пишет PCworld.

Может ли USB-порт стать "узким местом" для Wi-Fi?

На упаковках таких устройств можно увидеть обозначения вроде AX1800 для Wi-Fi 6 или BE6500 для Wi-Fi 7. На первый взгляд кажется, что адаптер способен обеспечить соответствующую скорость. Однако эти цифры не стоит воспринимать как показатель реальной скорости загрузки.

Производители используют так называемые псевдоклассы скорости. Это маркетинговые обозначения, которые формируются путем сложения максимальной теоретической пропускной способности на разных частотах.

Например, рейтинг AX1800 складывается из 1 200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. В сумме получается 1 774 Мбит/с, которые округляют до 1 800 Мбит/с. Проблема в том, что обычное Wi-Fi-соединение не использует оба этих диапазона одновременно таким образом. Поэтому указанное на коробке значение не означает, что пользователь действительно получит 1 800 Мбит/с.

Почему реальная скорость Wi-Fi значительно ниже?

Даже при хорошем сигнале беспроводная сеть не способна постоянно работать на максимальных теоретических показателях. Часть данных теряется из-за служебной информации протоколов, помех и ошибок при передаче.

В материале PCWorld отмечается, что даже при небольшом расстоянии между роутером и USB-адаптером можно ожидать примерно 60–70 процентов от заявленной скорости. Для современного Wi-Fi 7 это означает, что даже очень быстрый USB-донгл в лучшем случае может обеспечивать около 2 Гбит/с реальной скорости передачи данных.

Здесь и возникает вопрос об USB-порте. Если он имеет недостаточную пропускную способность, именно интерфейс компьютера потенциально может стать ограничением для беспроводного адаптера.

Достаточно ли USB 3.0 для Wi-Fi 7?

В случае с USB 3.0 ситуация значительно лучше, чем можно было бы ожидать. Этот стандарт, который также обозначают как USB 3.2 Gen 1, имеет теоретическую максимальную скорость 5 Гбит/с.

На практике USB никогда не передает данные с абсолютно максимальной заявленной скоростью. На результат влияют служебные затраты протокола, качество кабеля, нагрузка на процессор, драйверы и другие устройства, подключенные к USB. Несмотря на это, реальная пропускная способность USB 3.0 может составлять примерно 2,5 Гбит/с и даже превышать 3 Гбит/с.

Этого достаточно даже для самых быстрых Wi-Fi 7 USB-адаптеров. То есть сам по себе USB 3.0 не должен быть "узким местом" для такого беспроводного соединения. Аналогичная ситуация и с Wi-Fi 6. Самые быстрые адаптеры этого поколения могут обеспечивать примерно 1,5–1,8 Гбит/с, поэтому USB 3.0 имеет достаточный запас пропускной способности.

А что будет, если подключить адаптер к USB 2.0?

Вот здесь ситуация уже существенно меняется. USB 2.0 имеет гораздо более низкую пропускную способность, поэтому его использование с высокоскоростными адаптерами Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7 может стать ограничивающим фактором.

Если пользователь хочет получить максимально возможную скорость от современного Wi-Fi-донгла, подключать его к USB 2.0 не стоит. В то же время это не означает, что компактные USB 2.0-адаптеры совершенно бесполезны. У них есть свои преимущества. Например, модели вроде Asus USB-BE92 Nano очень маленькие, поэтому их можно постоянно оставлять подключенными к ноутбуку. Кроме того, они не торчат далеко из корпуса и имеют меньший риск случайно зацепиться или потеряться.

При хороших условиях беспроводного сигнала такие устройства могут обеспечивать скорость около 200–300 Мбит/с. Для многих домашних интернет-подключений этого вполне достаточно, в частности для тарифов VDSL. Поэтому выбор между USB 2.0 и USB 3.0 зависит не только от стандарта Wi-Fi, но и от того, какую скорость интернета пользователь реально получает от своего провайдера.

Как определить, какой USB-порт используется?

С USB Type-A определить поколение порта обычно достаточно просто. На многих компьютерах USB 3.0 имеет синий цвет внутри разъема, тогда как USB 2.0 часто имеет черный или другой цвет.

Однако с USB Type-C ситуация сложнее. Внешний вид разъема Type-C сам по себе не гарантирует, что он работает по стандарту USB 3.0 или быстрее. Один и тот же физический разъем может использовать разные стандарты передачи данных.

Поэтому, если на USB Type-C нет соответствующей маркировки, самый надежный способ проверить его возможности – обратиться к документации конкретного ноутбука или материнской платы. Это особенно важно для владельцев Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 адаптеров. Если устройство рассчитано на высокую скорость, подключение к более медленному порту может свести на нет преимущества современного беспроводного стандарта.

Так нужно ли покупать Wi-Fi-адаптер с USB 3.0?

Если главная цель – получить максимальную скорость от Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, оптимальным выбором станет адаптер с USB 3.0 или более быстрым интерфейсом.

При этом не стоит ориентироваться только на цифру на упаковке. Обозначения AX1800 или BE6500 указывают на теоретический класс устройства, а не на гарантированную скорость интернета. На итоговый результат влияют характеристики роутера, расстояние до него, качество сигнала, помехи, драйверы, нагрузка на систему и возможности самого интернет-соединения.

В большинстве случаев USB 3.0 обладает достаточным запасом пропускной способности даже для современных Wi-Fi 7-адаптеров . Зато USB 2.0 может стать реальным ограничением, особенно если у пользователя быстрый интернет и он хочет максимально использовать возможности нового беспроводного оборудования.