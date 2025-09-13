Компания Илона Маска xAI неожиданно уволила около 500 сотрудников, которые занимались аннотацией данных. В то же время компания объявила, что планирует в десять раз увеличить свою команду специалистов по искусственному интеллекту. Решение о сокращении вступило в силу немедленно, а сотрудники узнали о нем из электронных писем.

Что произошло в компании Илона Маска?

В сообщениях, разосланных сотрудникам, компания объяснила увольнение "стратегическим поворотом", который вступает в силу немедленно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также xAI делает Grok 4 бесплатным для всех и уже тестирует Grok 4․20 для борьбы с GPT-5

Согласно письму, xAI решила ускорить расширение штата и приоритезировать специалистов по искусственному интеллекту, одновременно уменьшив акцент на должностях экспертов-универсалов по обучению ИИ.

Из-за смены фокуса компании больше не нужно большинство должностей такого профиля, поэтому трудовые отношения с работниками, которые получили сообщение, прекратили. Им пообещали выплачивать зарплату до конца контракта или до 30 ноября, но доступ к корпоративным системам закрыли в день увольнения.

Накануне вечером сотрудникам сообщили о предстоящей реорганизации и предложили до утра пройти серию тестов для определения их будущих ролей. Тесты охватывали как традиционные сферы, такие как точные науки, программирование и финансы, так и необычные направления: "личность и модель поведения" чат-бота Grok, создание провокационного контента и "думскроллинг".

Команды в xAI разделены на специализированные группы (STEM, программирование, финансы, юриспруденция, медиа) и большой пул экспертов-универсалов, которые выполняют широкий спектр задач – от аннотации аудио и видео до написания текстов.

Парадоксально, но в тот самый день, когда произошли массовые увольнения, xAI опубликовала на платформе X объявление о наборе новых сотрудников и планах увеличить свою команду специалистов по ИИ в 10 раз.

Чем занимается стартап xAI?

Компания xAI, основана Илоном Маском в марте 2023 года, создана для конкуренции с ведущими игроками в сфере искусственного интеллекта, такими как OpenAI и Google DeepMind. Официальная миссия стартапа звучит амбициозно – "понять истинную природу Вселенной". На практике же компания сосредоточена на разработке продвинутых систем искусственного интеллекта.

Флагманским продуктом xAI является чат-бот Grok. Его главное отличие от конкурентов заключается в том, что он имеет доступ к информации из социальной сети X в реальном времени. Это позволяет ему предоставлять ответы на актуальные темы.

Команда xAI состоит из опытных исследователей и инженеров, которые ранее работали в ведущих технологических компаниях, в частности в DeepMind, OpenAI и Tesla.