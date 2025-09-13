Компанія Ілона Маска xAI несподівано звільнила близько 500 співробітників, які займалися анотацією даних. Водночас компанія оголосила, що планує вдесятеро збільшити свою команду фахівців зі штучного інтелекту. Рішення про скорочення набуло чинності негайно, а співробітники дізналися про нього з електронних листів.

Що сталося в компанії Ілона Маска?

У повідомленнях, розісланих співробітникам, компанія пояснила звільнення "стратегічним поворотом", який набуває чинності негайно, розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Згідно з листом, xAI вирішила прискорити розширення штату та пріоритезувати фахівців зі штучного інтелекту, водночас зменшивши акцент на посадах експертів-універсалів з навчання ШІ.

Через зміну фокуса компанії більше не потрібна більшість посад такого профілю, тому трудові відносини з працівниками, які отримали повідомлення, припинили. Їм пообіцяли виплачувати зарплату до кінця контракту або до 30 листопада, але доступ до корпоративних систем закрили в день звільнення.

Напередодні ввечері співробітникам повідомили про майбутню реорганізацію та запропонували до ранку пройти серію тестів для визначення їхніх майбутніх ролей. Тести охоплювали як традиційні сфери, як-от точні науки, програмування та фінанси, так і незвичайні напрями: "особистість і модель поведінки" чат-бота Grok, створення провокаційного контенту та "думскролінг".

Команди в xAI поділені на спеціалізовані групи (STEM, програмування, фінанси, юриспруденція, медіа) та великий пул експертів-універсалів, які виконують широкий спектр завдань – від анотації аудіо та відео до написання текстів.

Парадоксально, але в той самий день, коли відбулися масові звільнення, xAI опублікувала на платформі X оголошення про набір нових співробітників та плани збільшити свою команду спеціалістів з ШІ в 10 разів.

Чим займається стартап xAI?

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском у березні 2023 року, створена для конкуренції з провідними гравцями у сфері штучного інтелекту, такими як OpenAI та Google DeepMind. Офіційна місія стартапу звучить амбітно – "зрозуміти справжню природу Всесвіту". На практиці ж компанія зосереджена на розробці просунутих систем штучного інтелекту.

Флагманським продуктом xAI є чат-бот Grok. Його головна відмінність від конкурентів полягає в тому, що він має доступ до інформації з соціальної мережі X у реальному часі. Це дозволяє йому надавати відповіді на актуальні теми.

Команда xAI складається з досвідчених дослідників та інженерів, які раніше працювали в провідних технологічних компаніях, зокрема в DeepMind, OpenAI та Tesla.