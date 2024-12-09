Что нужно знать

Grok разработан xAI, компанией Илона Маска по искусственному интеллекту, которая была создана как ответ на разработки OpenAI. Маск провозгласил Grok чат-ботом с наибольшей свободой слова, где нет жесткой цензуры, как в других моделях ИИ. Здесь вы можете общаться на спорные и деликатные темы, обсуждение которых в противном случае вам будет недоступно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Кроме свободного обсуждения тем, Grok также включает в себя функцию генерирования изображений на основе текстового описания пользователя. Ранее мы уже видели очень много примеров его работ, некоторые из которых являются весьма реалистичными. Так, в августе этого могу сеть заполонили фотофейки, которые изображали Дональда Трампа, Камалу Харрис и даже самого Маска в очень забавных и даже иногда позорных ситуациях. Поэтому можно сделать вывод, что компания действительно почти не цензурирует свой чат-бот, хотя понятно, что запрет на проявления насилия над детьми там существует.

Особенностью Grok является то, что он учится на твитах и фотографиях пользователей соцсети X. Имея доступ ко всему контенту в реальном времени, он может суммировать актуальные тренды, обсуждения, новости. Может рассказать вам, о чем сейчас больше всего говорят люди и выдать краткое резюме их точек зрения. Результаты из Grok можно встраивать в посты на X.

Ограничения

Как и предполагали ранние слухи, бесплатное использование Grok имеет ограничения для тех, кто не хочет платить 8 долларов за Premium:

Бесплатный уровень позволяет только десять сообщений в течение каждых двух часов.

Также установлено жесткое ограничение на изображения — три запроса в день.

Те, кто уже успел попользоваться Grok, говорят, что он – не самый совершенный чат-бот на планете. Все LLM делают ошибки, но Grok особенно склонен к ним. На странице чата указано, что пользователи должны "проверять его результаты". Нейросеть, например, ранее ловили на распространении ложной информации о выборах.

До сих пор Grok ограничивался платными подписчиками X, но это относительно небольшое количество людей, и Маск, вероятно, хочет, чтобы больше пользователей попробовали Grok, поскольку ChatGPT продолжает стремительно развиваться: недавно сервис OpenAI объявил о достижении 300 миллионов еженедельных пользователей. Маску, вероятно, придется расширить доступ к Grok даже за пределы X, если он хочет догнать эти результаты.